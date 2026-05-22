Census Relief: जनगणना कर्मचाऱ्यांना इंधन टंचाईत दिलासा; बीड निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांचा पेट्रोल-डिझेल पुरवठ्याचा आदेश

परळी वैजनाथ : सध्या सुरू असलेल्या जनगणनेच्या काम करणार्या प्रगणक, पर्यवेक्षकांना पेट्रोल, डिझेल देण्याचे आदेश बीडच्या निवासी जिल्हाधिकार्यांनी काढले आहेत..सध्या जिल्ह्यात अनेक पेट्रोलपंपावर पेट्रोल, डिझेलची टंचाई आहे. त्यामुळे वहान चालकांची मोठी गैरसोय होत आहे. भारत सरकारमार्फत सध्या राबवण्यात येत असलेल्या जनगणनेच्या कार्यक्रमांतर्गत काम प्रगणक व पर्यवेक्षकांना या इंधन टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. याची दखल घेवून बीडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने गुरूवारी (ता.२१) जिल्ह्यातील पेट्रोलपंप चालकांना काढलेल्या एका पत्रकात म्हटले आहे की, जनगणेचा कार्यक्रम सध्या जिल्ह्यात सुरू आहे. .प्रत्येक तालुक्यामध्ये या अंतर्गत घरगणनेचे काम सध्या सुरू आहे. या कर्मचार्यांना गावोगाव जावून नोंदी घ्यायच्या आहेत. हे कार्य करणार्या प्रगणक व पर्यवेक्षकांची इंधन टंचाईमुळे गैरसोय होवू नये म्हणून त्यांना येत्या १४ जूनपर्यंत पेट्रोलपंपावर डिझेल, पेट्रोल द्यावे असे या पत्रकात म्हटले आहे. .यासाठी संबंधित कर्मचार्यांचे ओळखपत्र पहावे असेही यापत्रकात म्हटले आहे. सदर कार्य हे राष्ट्रीय महत्वाचे कार्य आहे, त्यामुळे आपल्या स्तरावरून आवश्यक ते सहकार्य व प्राधान्य देण्यात यावे अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा जनगणना अधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी हे पत्रक काढले आहे.