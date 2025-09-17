मराठवाडा

Georai News : अतिवृष्टीने गेवराईतील कपाशी पिकाचे मोठे नुकसान, शेतकरी आर्थिक संकटात

Beed Farmers : गेवराई तालुक्यात सलग तीन दिवस झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कपाशीच्या पिकाचे अतोनात नुकसान होऊन शेतकरी आर्थिक, संकटात सापडले आहेत.
भास्कर सोळंके
गेवराई : सलग तीन दिवस झालेल्या अतिवृष्टीने गेवराईतील शेतक-यास आर्थिक आधार देणा-या कपाशी पिकाला मोठा फटका बसला आहे. यात प्रामुख्याने गोदावरी काठावरील कपाशीचे पिक पुर्णतः बाधित झाल्याने कपाशीच्या झाडाच्या नुसत्या काड्या राहील्याने हातातोंडाशी आलेल्या पांढ-या सोन्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घटणार असल्यामुळे शेतक-यासमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे.

