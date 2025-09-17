Georai News : अतिवृष्टीने गेवराईतील कपाशी पिकाचे मोठे नुकसान, शेतकरी आर्थिक संकटात

गेवराई : सलग तीन दिवस झालेल्या अतिवृष्टीने गेवराईतील शेतक-यास आर्थिक आधार देणा-या कपाशी पिकाला मोठा फटका बसला आहे. यात प्रामुख्याने गोदावरी काठावरील कपाशीचे पिक पुर्णतः बाधित झाल्याने कपाशीच्या झाडाच्या नुसत्या काड्या राहील्याने हातातोंडाशी आलेल्या पांढ-या सोन्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घटणार असल्यामुळे शेतक-यासमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे..बीड जिल्ह्यात गेवराई तालुक्यातील शेतकरी सर्वाधिक कपाशीला पसंती देत आलेला आहे.यंदा देखील तालुक्यात ८० हजार हेक्टरवर कापूस लागवड करण्यात आली आहे.जून महिन्यात लागवड करण्यात आलेल्या कपाशीच्या उत्पादनाला प्रारंभ होणार तोच शनिवार, रविवार आणि सोमवारी झालेल्या अतिवृष्टीने मोठा फटका बसला आहे.यामुळे कपाशीच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम होणार असून,त्यातच कपाशीच्या प-हाटीची झाडे लालसर पडू लागली आहेत.तर गोदावरी नदीच्या काठावरील शेतक-यांच्या कपाशीत पाणी साचल्याचे नुसत्या काड्या राहील्याने यंदा देखील शेतक-यांच्या नगदी कपाशी पिकाला निसर्गाची दृष्ट लागल्याने ये रे,माझ्या मागल्या असे म्हणण्याची वेळ शेतक-यावर आली आहे..आधी मर रोग आता लाल्यामागील विस दिवसापूर्वी झालेल्या पावसाने कापूस पिकावर मर रोगाचा पादूर्भाव झाला होता.यातून शेतकरी बाहेर पडत नाही तोच आता सलग तीन दिवस झालेल्या अतिवृष्टीने लाल्या रोगाचा प्रादुर्भाव होत चालल्याने यावर्षी कपाशी उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.विमा कंपनीवरच भरवसागेवराई तालुक्यातील बहुतांश शेतक-यांनी खरिप पिकाचा विमा भरुन पिके संरक्षित केले आहेत.तीन दिवस झालेल्या अतिवृष्टीत कपाशी व सोयाबीन पिके पुर्णतः बाधित झाल्याने आता विमा कंपनीवरच शेतक-याची आस लागुन आहे..ई-पिक पाहणीची डोके दुखीनैसर्गिक आपत्तीत शेत पिकाचे नुकसान झाल्यास आता फार्मर आयडी आणि सातबारा उताऱ्यावर ऑनलाईन पिक पेरा नोंद केली तरच शासकीय मदतीस शेतकरी पात्र ठरणार आहेत. मात्र,ग्रामीण भागातील गावखेड्यातील बहुतांश सर्व साधारण शेतकरी ई-पिक नोंद करण्या पासून वंचित आहेत. शिवाय सर्व्हर डाऊनचा फटका देखील बसत आहे..शेतक-यास धीर देण्यास गेवराईतील राजकीय नेते बांधावरशनिवारी रात्री गेवराईतील उमापूर, चकलांबा,गेवराई, धोंडराई आणि तलवाडा या महसूल मंडळात ढगफुटी सदृश पावसाने हजेरी लावली.तोच रविवार आमदार विजयसिंह पंडित, माजी आमदार अमरसिंह पंडित, बाळराजे पवार यांनी नुकसानग्रस्त भागात जाऊन पाहणी केली.रविवारी व सोमवारी पुन्हा अतिवृष्टी झाल्याने यशराज पंडित, रणवीर पंडित यांनी पाहणी केली.माझ्या साडेचार एकरातील कपाशीच्या पिकात कंबरेपर्यंत पाणी साचल्याने कपाशीचे मोठे नुकसान झाले असून,करण्यात आलेला खर्च पदरात पडणे कठीण आहे.भाऊसाहेब पारे,शेतकरी, पाथरवाला बुद्रुक..मी जून मध्ये कापूस लागवड केली. ऐन उत्पादन हातात मिळणार तोच निसर्गाने तोंडचा घास हिरावून घेतला आहे.गोदावरी नदीच्या पुराचे पाणी कपाशीत शिरल्याने प-हाटीच्या नुसत्याच काड्या राहील्या आहेत.राजेश राजगुरु,शेतकरी, राजापूरगेवराई तालुक्यातील झालेल्या अतिवृष्टीने खरिपाचे नुकसान झाले आहे.या नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी केली असता शेतक-याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहून नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश महसूल प्रशासनाला दिले आहेत.विजयसिंह पंडित,आमदार, गेवराई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.