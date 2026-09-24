Ganesh Visarjan: हलगी, ढोल-ताशांच्या तालावरच विसर्जन; डीजे वाजवल्यास थेट गुन्हे दाखल, १७५९ गणेश मंडळांना नोटिसा

बीड : आगामी गणेश विसर्जन मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बीड जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणा ॲक्शन मोडमध्ये आली आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने यंदा डीजे आणि साऊंड सिस्टीमवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन आणि पोलिस अधीक्षक नवनीत काँवत यांनी जिल्ह्यातील तब्बल १७५९ गणेश मंडळांना नोटिसा बजावल्या असून, नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट साहित्य जप्त करून गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.यंदाच्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीत डीजे ऐवजी हलगी, ढोल-ताशा आणि बॅंजोसारख्या पारंपरिक वाद्यांचाच वापर करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. मर्यादित आवाजाचा केवळ एकच स्पीकर वापरता येईल..केवळ गणेशोत्सवच नव्हे, तर लग्नकार्य किंवा इतर कार्यक्रमांतही विनापरवाना डीजे वाजवल्यास पोलीस थेट कारवाई करत आहेत. नुकतीच धानोरा रोडवरील एका लॉन्सवर लग्नकार्यात डीजे वाजवल्या प्रकरणी पोलिसांनी सिस्टीम जप्त केली आहे. तसेच, डीजे आणि जनरेटरसाठी वाहनांमध्ये बेकायदेशीर फेरफार (मॉडिफाय) करणाऱ्यांवर आता उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कडक कारवाई करणार असून, अशी वाहने थेट जप्त केली जाणार आहेत..डीजेसाठी वाहनांमध्ये बेकायदेशीर फेरफार (मॉडिफाय) करणाऱ्यांवर आरटीओ प्रशासन कडक कारवाई करणार असून, अशी वाहने थेट जप्त केली जातील.- बालाजी धनवे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारीसर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ध्वनिप्रदूषणावर कडक कारवाई सुरू आहे. विसर्जनासह लग्नसमारंभातही डीजेला बंदी आहे. उल्लंघन केल्यास साहित्य जप्त करून गुन्हे दाखल होतील.- नवनीत काँवत, पोलिस अधीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.