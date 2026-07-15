मराठवाडा

Ladki Bahin Yojana: अर्ज छाननीत दोन लाख महिला अपात्र; बीडमध्ये लाडकी बहीण योजनेतील अनधिकृत लाभावर लागणार ब्रेक

Two Lakh Applications Rejected After Verification: लाडकी बहीण योजना, बीड आणि अर्ज छाननी प्रक्रियेत मोठी कारवाई झाली आहे. डिजिटल पडताळणीनंतर सुमारे २ लाख अर्ज अपात्र ठरले असून पात्र लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
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Ladki Bahin Yojana

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बीड: सकाळपासून अंगणवाडी केंद्राबाहेर आणि ई-सेवा केंद्रांवर महिलांची लागलेली ती मोठी रांग, प्रत्येक बहिणीच्या डोळ्यांत योजनेचा लाभ मिळेल, ही एक छोटीशी आशा... पण जेव्हा प्रशासनाने डिजिटल पडताळणीचा बटण दाबला आणि कागदपत्रांच्या जंजाळातून सत्य बाहेर आले, तेव्हा बीड जिल्ह्यातील लाडकी बहीण योजनेचे चित्र पूर्णपणे बदलले.

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