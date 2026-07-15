Ladki Bahin Yojana: अर्ज छाननीत दोन लाख महिला अपात्र; बीडमध्ये लाडकी बहीण योजनेतील अनधिकृत लाभावर लागणार ब्रेक

बीड: सकाळपासून अंगणवाडी केंद्राबाहेर आणि ई-सेवा केंद्रांवर महिलांची लागलेली ती मोठी रांग, प्रत्येक बहिणीच्या डोळ्यांत योजनेचा लाभ मिळेल, ही एक छोटीशी आशा... पण जेव्हा प्रशासनाने डिजिटल पडताळणीचा बटण दाबला आणि कागदपत्रांच्या जंजाळातून सत्य बाहेर आले, तेव्हा बीड जिल्ह्यातील लाडकी बहीण योजनेचे चित्र पूर्णपणे बदलले. .ज्यांना खरंच मदतीची गरज होती, त्यांच्यापर्यंत पोहचण्याच्या प्रयत्नात, नियमांना बगल देणाऱ्या आणि चुकीच्या पद्धतीने लाभ लाटणाऱ्यांची मोठी फौज समोर आली आहे. राज्य शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेची बीड जिल्ह्यात झालेली छाननी आता एका मोठ्या विषयाला वाचा फोडणारी ठरली आहे..Mumbai News: मुंबईकरांना 'ऑक्सिजन' घेऊन फिरावे लागेल! बुलेट ट्रेनसाठी झाडे तोडण्यावरुन न्यायालयाचा सरकारला टोला .जिल्ह्यातून या योजनेसाठी एकूण ६ लाख ५० हजार महिलांनी अर्ज केले होते. पण, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, यातील तब्बल २ लाख महिलांचे अर्ज प्रशासनाने अपात्र ठरवले आहेत..हे २ लाख अर्ज का बाद झाले? याचे उत्तर देताना प्रशासनाने नियमावलीचा कडक निकष समोर ठेवला आहे. ज्या महिलांचे कुटुंब शासकीय सेवेत आहे, ज्यांच्या घरी चारचाकी गाड्या आहेत आणि जे कुटुंब नियमित आयकर (इन्कमटॅक्स) भरतात, अशा अनेक महिलांनी लाडक्या बहिणींच्या लाभासाठी अर्ज केले होते. मात्र, आधार लिंक आणि ई-केवायसीच्या डिजिटल पडताळणीत हा सारा खेळ उघड झाला. केवळ पात्रता नसतानाही सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांची नावे यादीतून बाद करण्यात आली आहेत..Panvel: पनवेलमध्ये भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस; १० जणांवर हल्ला, लहान मुलांसह ज्येष्ठ नागरिक गंभीर जखमी .अनेक ठिकाणी एकाच महिलेने वेगवेगळ्या माध्यमातून दुबार अर्ज दाखल केल्याचेही समोर आले आहे. प्रशासनाच्या या धडक छाननीमुळे अनावश्यक लाभार्थ्यांची संख्या घटली असून, आता केवळ ४ ते साडेचार लाख गरजू आणि खऱ्या अर्थाने पात्र असलेल्या बहिणींनाच या योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे. आता अपात्र अर्जांची यादी बाजूला झाल्यामुळे, पात्र महिलांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि पारदर्शक होणार आहे..अर्ज अपात्र ठरण्याची प्रमुख कारणेकुटुंबातील सदस्याची शासकीय नोकरी असणे.कुटुंबाच्या नावावर चारचाकी गाडी (ट्रॅक्टर वगळून) नोंदणीकृत असणे.कुटुंब नियमित प्राप्तिकर (इन्कमटॅक्स) भरत असणे.आधार कार्ड आणि बँक खात्याची ई-केवायसी वेळेत पूर्ण न होणे.दुबार अर्ज सादर करणे किंवा चुकीची माहिती देणे..छाननीचा सकारात्मक परिणामया पडताळणी मोहिमेमुळे केवळ अपात्र महिलांची संख्याच समोर आली नाही, तर सरकारी तिजोरीवरील अनावश्यक ताणही कमी झाला आहे. आता बीड जिल्ह्यातील ४ ते साडेचार लाख खऱ्या गरजू बहिणींना लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे पात्र महिलांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याची प्रक्रिया जलद होणार असून, भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.