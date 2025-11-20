Beed Land Scam: बीडमध्ये २४१ कोटींचा भूसंपादन घोटाळा; महसूल कर्मचारी, वकिलांच्या साखळीचा प्रताप, ७३ कोटी वाटूनही घेतले, गुन्हा दाखल

बीड : तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांचे नाव, पदनाम व स्वाक्षरी करून येथे १५४ भूसंपादन प्रकरणात २४१ कोटी रुपयांचे बनावट आदेश तयार केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला. यातील ७३ कोटी रुपयांचे वितरणही झाले आहे..महसूलमधील अधिकारी, कर्मचारी तसेच काही वकिलांनी संगनमत करून हा घोटाळा केल्याचे उघड झाले आहे. याप्रकरणी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) सतीश धुमाळ यांनी फिर्याद दिली. त्यावरून १० संशयितांवर शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला..Akola Theft : जुना कार मालकच निघाला चोर ‘एलसीबी’ कडून गुन्ह्याचा तपास; भुसावळ येथून केली कार जप्त!.सुरवातीला जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी संचिकांच्या पाहणीत त्यांना संशय आढळल्याने समिती गठित केली. समितीच्या प्राथमिक चौकशीत हा अपहार उघड झाला. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाने, त्यांची स्वाक्षरी वापरून एक मार्च ते १७ एप्रिल या कालावधीत १५४ प्रकरणांत बनावट आदेश निर्गमित झाल्याचे समोर आले..या आदेशांचा पत्रव्यवहार, संबंधित लवाद आदेशाच्या कव्हरिंग लेटरवर १७ एप्रिलला संबंधित जायकवाडी प्रकल्प भूसंपादन कार्यालयाला व उपविभागीय अधिकारी, बीड कार्यालयाला एक ते पाच महिन्यांनंतर हे आदेश प्राप्त झाले. या एकूण १५४ प्रकरणांत जवळपास २४१ कोटी ६२ लाख रुपये वाढीव मोबदल्याचे बनावट आदेश तयार केल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकरणात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयाकडून ७३ कोटींचा निधी मिळवून त्याचे संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यामार्फत वितरण झाल्याचेही समोर आले. हे आदेश पारित करताना कोणतेही रजिस्टर, कार्यविवरण नोंदवहीची माहिती भूसंपादन समन्वय कार्यालयाने ठेवलेली नाही..एकाच दिवशी ५० आदेशविशेष म्हणजे १७ एप्रिलला एकाच दिवशी ५० आदेश तेही रोजनाम्यात कोणतेही पक्षकार हजर राहिल्याबाबत स्वाक्षरी न होता झालेले आहेत.आरोपी संघटनांचे पदाधिकारीसंजय हांगे हा महसूल कर्मचारी संघटनेचा अध्यक्ष आहे. संघटनेच्या माध्यमातून त्याची कार्यालयांत आणि अधिकाऱ्यांपर्यंत सतत संपर्क असतो. काहीही कारवाई झाली, की संपाचे हत्यार उपसून प्रशासनाला वेठीस धरले जाते. या प्रकरणातील एक संशयित वकीलही संघटनेचा पदाधिकारी आहे..यांचा आरोपींमध्ये समावेशसंजय हांगे (सहायक महसूल अधिकारी, तहसील कार्यालय, परळी), अविनाश चव्हाण (कंत्राटी डाटा एंट्री ऑपरेटर, भूसंपादन समन्वय कार्यालय), शेख अजहर शेख बाबू (कंत्राटी ऑपरेटर, भूसंपादन जायकवाडी प्रकल्प कार्यालय) व त्रिबंक पिंगळे (सेवानिवृत्त कंत्राटी कर्मचारी, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, बीड), पांडुरंग पाटील (सहायक महसूल अधिकारी, भूसंपादन समन्वय कार्यालय), राऊत (राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालय), अॅड.एस.एम. नन्नवरे, अॅड. नरवडकर, अॅड. पिसुरे, अॅड. प्रवीण राख या १० जणांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे..असा झाला प्रकार उघडजिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी अपर जिल्हाधिकारी, बीड, तहसीलदार (महसूल), जिल्हाधिकारी कार्यालय व उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन यांच्यासह समन्वय भूसंपादन कार्यालय, जायकवाडी प्रकल्प भूसंपादन कार्यालय व उपविभागीय अधिकारी, बीड या कार्यालयात भेटी देऊन संचिकांची तपासणी केल्यानंतर हा प्रकार समोर आला. काही संचिका तपासल्या व काही संशयितांच्या मोबाइलमधील संभाषण आणि व्हॉट्सॲपवररील माहितीवरून समन्वय भूसंपादन कार्यालयातील लवाद/अपील प्रकरणात, जुन्या तारखा टाकून, आदेश काढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जुन्या तारखेच्या ४० लवाद आदेश आणखी होणार असल्याबाबतसुद्धा नोव्हेंबर महिन्याच्या संभाषणात उल्लेख सापडला आहे..Pune Crime : आळेफाटा पोलिसांची मोठी कामगिरी; आंतरजिल्हा घरफोडी टोळीचे दोघे अटकेत, ८.५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त.जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी विविध कार्यालयांत संचिका पाहिल्यानंतर संशय आला. त्यानंतर व्हॉट्सॲप चॅटिंग व इतर पुरावे आढळल्यानंतर समितीमार्फत चौकशी केली असता, हा अपहार समोर आल्याने फिर्याद दाखल केली.- सतीश धुमाळ,उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), बीडउपजिल्हाधिकारी धुमाळ यांची फिर्याद व त्यासोबत असलेल्या कागदपत्रांआधारे गुन्हा नोंद केला. गुन्ह्यात १० संशयित आहेत.- किशोर पवार, पोलिस निरीक्षक, शिवाजीनगर पोलिस ठाणे, बीड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.