Beed Leopard: बीड तालुक्यात बिबट्याचा पुन्हा वावर; शेतकरी व ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण

बीड : तालुक्यातील लिंबागणेश गावाच्या पोखरवाडा शिवारात शुक्रवारी (ता. १२) रात्री पुन्हा एकदा बिबट्याचा वावर आढळून आल्याने शेतकरी व ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. बिबट्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर वनविभागाने तातडीने दखल घेतली. त्यानंतर शनिवारी (ता. १३) वनविभागाचे अधिकारी गावात दाखल झाले..पिंपरनई, पोखरी, बेलगाव, फुकेवाडी ही गावे वनविभागाच्या अधिपत्याखाली येत असून परिसरात घनदाट जंगल असल्यामुळे बिबट्यांचा वावर वाढल्याचे दिसून येत आहे. काही दिवसांपूर्वीच शेतकऱ्यांनी बिबट्या व त्याची पिल्ले परिसरात दिसल्याची माहिती वनविभागाला दिली होती..Jalna Leopard : रुईमध्ये बिबट्याचा आणखी एक हल्ला; २० दिवसांत दुसरी घटना; गाईचा फडशा पाडत; गावात भीतीचे सावट गडद!.मात्र, त्यावेळी अधिकृत नोंद झालेली नव्हती. शुक्रवारी रात्री पोखरवाडा शिवारात बिबट्या आढळून आला. यानंतर वनविभागाचे अधिकारी महेश मते यांनी लिंबागणेश ग्रामपंचायत कार्यालयात ग्रामस्थांशी संवाद साधत मार्गदर्शन केले..या पार्श्वभूमीवर बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी तत्काळ पिंजरे लावावेत, ड्रोनद्वारे शोधमोहीम राबवावी तसेच रात्रीच्या वेळी वनविभागाची गस्त वाढवावी, अशी मागणी डॉ. गणेश ढवळे यांनी वनसंरक्षक अशोक केदार व अधिकारी महेश मते यांच्याकडे केली..यावेळी लिंबागणेशचे सरपंच बालासाहेब जाधव, बिभीषण मुळीक, बाळासाहेब वायभट, बाळकृष्ण थोरात, हरी निर्मळ, दामोदर थोरात, सुरेश निर्मळ, मोहन कोटुळे आदी उपस्थित होते..Raigad Leopard : सुधागड तालुक्यात बिबट्याची दहशत; नागशेत व कोशिंबळे परिसरात तीन पाळीव जनावरांचा बळी!.अफवा पसरवू नकानेकनूर पोलिस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक आप्पासाहेब रोकडे यांनी ग्रामस्थांना अफवा पसरवू नयेत, वनविभागाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे तसेच जनजागृतीद्वारे स्वतःचा बचाव करावा, असे आवाहन केले..