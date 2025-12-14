मराठवाडा

Beed Leopard: बीड तालुक्यात बिबट्याचा पुन्हा वावर; शेतकरी व ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण

Forest Department: लिंबागणेश गावातील पोखरवाडा शिवारात बिबट्याचा पुन्हा वावर, वनविभागाने पिंजरे व ड्रोनद्वारे शोधमोहीम सुरू केली. ग्रामस्थांना अफवा पसरवू नयेत, सुरक्षा उपाय पाळावेत, असे पोलिसांचे आवाहन.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड : तालुक्यातील लिंबागणेश गावाच्या पोखरवाडा शिवारात शुक्रवारी (ता. १२) रात्री पुन्हा एकदा बिबट्याचा वावर आढळून आल्याने शेतकरी व ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. बिबट्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर वनविभागाने तातडीने दखल घेतली. त्यानंतर शनिवारी (ता. १३) वनविभागाचे अधिकारी गावात दाखल झाले.

