Beed: लेकीचा प्रेमविवाह, २ कुटुंबात मध्यस्थी करणाऱ्याराला बापाने संपवलं; आरोपीचा मोडला पाय, नाव बदलून रुग्णालयात घेत होता उपचार

बीड: वडवणी तालुक्यातील सोन्नाखोटा येथील शरद आश्रुबा धनवे (वय ४२) यांच्या निघृण हत्येचा बीड स्थानिक गुन्हे शाखेने (एलसीबी) अवघ्या तीन तासांत छडा लावला आहे. मुलीने पळून जाऊन केलेल्या विवाहाचा राग मनात धरून, दोन्ही कुटुंबांत समेट घडवणाऱ्या या मध्यस्थाचाच बंद खोलीत लोखंडी रॉडने ठेचून खून करण्यात आला. .या प्रकरणी मुख्य संशयित रणजित शेषेराव मस्के (वय ५२, रा. पहाडी दहीफळ) याला पोलिसांनी जिल्हा रुग्णालयातून बेड्या ठोकल्या. रणजितच्या मुलीच्या प्रेमविवाहाला मयत शरद धनवे यांनी पुढाकार घेऊन संमती मिळवून दिली होती..Satara: देशात भाजप असताना कॉक्रोच जनता पक्षाची गरज काय? आठवले म्हणाले, राजीनाम्याने प्रश्न सुटणार नाही.लेकीच्या लग्नासाठी दोन कुटुंबात झालेला समेट रणजितला मान्य नव्हता. ११ जून रोजी पार्टीच्या बहाण्याने धनवे यांना एका बंद खोलीत नेऊन चौघांनी त्यांच्यावर हल्ला केला, यात धनवे यांचा जागीच मृत्यू झाला..या मारामारीत मुख्य आरोपी रणजितच्या पायाचे हाड मोडले होते. पोलिस निरीक्षक शिवाजी बंटेवाड यांनी शहरातील सर्व अस्थिरोग तज्ज्ञांचे नेटवर्क तपासले असता, आरोपी जिल्हा रुग्णालयात नाव बदलून उपचार घेत असल्याचे समोर आले. पोलिसांनी तत्काळ सापळा रचून त्याला बेडवरच जेरबंद केले..Pandharpur: विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तींची झीज, संवर्धनाच्या कामासाठी २३,२४ जूनला दर्शन पूर्ण बंद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.