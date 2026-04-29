Massajog Election: मस्साजोगमध्ये अश्विनी देशमुख यांचा पराभव का झाला? 5 मोठी कारणं; धनंजय देशमुखांची खरंच 'ती' चूक होती?

Beed Santosh Deshmukh Case: सव्वा वर्षानंतर मस्साजोगचं सरपंच पद अखेर देशमुखांना मिळालंय. पण अश्विनी देशमुख नव्हे तर, स्वरुपानंद देशमुख यांना. दिवंगत सरपंच संतोष देशमुखांच्या पत्नी अश्विनी देशमुख निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्या तेव्हा सगळीकडे चर्चा त्यांच्याच नावाची होती. पण फासे पलटले अन् अश्विनी देशमुखांच्या ऐवजी स्वरुपानंद देशमुखांच्या पारड्यात सरपंच पद पडलं. त्यांनी अश्विनी देशमुखांचा ९२ मतांनी पराभव केला. मस्साजोगची निवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी गावकऱ्यांचे प्रयत्न सुरु होते. पण, यावर एकमत होऊ शकले नाहीत. मस्साजोग ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य स्वरुपानंद देशमुखांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला नाही अन् सरपंचपदाच्या लढतीत स्वरुपानंद देशमुख विरुद्ध अश्विनी देशमुख यांच्यात ही लढत झाली. अन् त्यात स्वरुपानंद देशमुख ९२ मतांनी विजयी झालेत. .स्वरुपानंद देशमुख हे दीड वर्षांसाठी म्हणजेच १८ महिन्यांसाठी सरपंचपदी राहतील. कारण, ही पोटनिवडणूक आहे. ९ डिसेंबर, २०२४ रोजी संतोष देशमुखांची खंडणी प्रकरणात वाल्मिक कराड अन् टोळीकडून अपघरण करुन निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. तरी, त्यानंतर सव्वा वर्ष मस्साजोगचं सरपंचपद रिक्त होतं. पण, अखेरीस ही निवडणूक लागली. सोमवारी (दि.२८) मतदान झालं अन् निकाल मात्र संतोष देशमुखांच्या कुटुंबीयांच्या विरोधात लागला. मस्साजोगवासीयांनी स्वरुपानंद देशमुखांवर विश्वास दाखवला..मतदानाच्या दिवशी काय घडलं?दिवंगत संतोष देशमुख यांची खंडणी प्रकरणातून हत्या झाली. त्यानंतर दीड वर्षांनी लागलेल्या मस्साजोगच्या सरपंच पदासाठी २८ एप्रिलला मतदान झालं. मतदारांमध्ये उत्साह पहायला मिळाला, पण दुपारी गावातील दोन गट एकमेकांसमोर येऊन वाद झाल्याने काही काळ मोठा गोंधळ उडाला होता. काही अनुचित प्रकार घडण्याआधीच पोलिसांनी हस्तक्षेप करत दोन्ही गटाला दूर केले. मतदान केंद्रावर मतदान बंद पडल्याच्या अफवेने काही काळ वातावरण तापले होते. परंतु पोलिसांनी तात्काळ दखल घेत असा कुठलाही प्रकार घडलेला नाही, मतदान प्रक्रिया व्यवस्थित सुरू असल्याचे सांगितले. दोन गट एकमेकांसमोर आल्याने पोलिसांनी अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात केला होता..धनंजय देशमुख यांनी आमच्यासाठी निवडणुकीपेक्षा संतोषभैय्या देशमुख यांना आणि गावकऱ्यांना न्याय मिळावा हे महत्वाचे असल्याचे सांगत त्याच कारणामुळे आपण निवडणुकीच्या मैदानात उतरलो नाही. अन्यथा मीच उमेदवार राहिलो असतो असे सांगितले. संतोष देशमुख यांचे अपूर्ण स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अश्विनी देशमुख यांना निवडून द्या, असे आवाहन त्यांनी केले होते. तर त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढवत असलेले स्वरुपानंद देशमुख यांनी साडेतेरा वर्षे ग्रामंपचायत तुमच्या ताब्यात होती, सरपंच तुमचा होता, मग अशी कोणती कामे आहेत, जी तुम्हाला साडेतेरा वर्षात करता आली नाहीत, ती या 13 महिन्यात करायची आहे, ते समोरासमोर येऊन सांगा, असे आव्हान दिले होते. यावरून राजकारण तापलेले होते..आज मस्साजोगच्या निवडणुकीच्या निकालात अखेर स्वरुपानंद देशमुख सरपंच झालेत. ते म्हणाले की, ''माझा विजय म्हणजे, गोरगरीब जनतेचा, स्वाभिमानी मतदारांचा विजय झाला आहे. कोणीही कितीही आरोप केले तरी पहिल्या दिवसापासून सांगत होतो, माझी जनता माझ्यासोबत होती. आणि यापुढेही मी संतोष देशमुखांच्या न्यायाच्या लढाईत मी पुढे असेल.' असा शब्दही स्वरुपानंद देशमुखांनी विजयानंतर माध्यमांशी बोलताना दिलेल्या प्रतिक्रियेत दिला आहे..स्वरुपानंद देशमुखांच्या विजयाची नेमकी कारणं काय?संतोष देशमुखांच्या पत्नी अॅक्टिव्ह किती असतील याबाबत ग्रामस्थांनाही शंका धनंजय देशमुखांकडून साडू खिंडकरांना सातत्यानं सोबत घेऊन पुढे करण्याचा प्रकारही मस्साजोगकरांना आवडला नसावा. धनंजय देशमुखांनी स्वरुपानंद देशमुखांवर टीका केली नसती तर त्यांचं पॅनल विजयी झालं असतं, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे त्यांची ती चूक होती का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. स्वरुपानंद देशमुखांचा शब्दाला जागणारा माणूस अन् घरातून आलेला राजकीय सामाजिक वारसा संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाचा फायदा स्वत:च्या कुटुंबीयांसाठी करुन घेतल्याचा अजेंडा स्वरुपानंद देशमुखांनी सेट केला..कोण आहेत स्वरुपानंद देशमुख?मस्साजोगमधला स्थानिक राजकीय नेता सामाजिक कार्य अन् जनहितासाठी कायम पुढे असणारा दिलेला शब्द पाळणारा युवा नेता अशी गावात ओळख कुठल्याही परिस्थितीत अन् दबावात निर्णयावर ठाम राहणारा नेता संतोष देशमुखांच्या हत्याप्रकरणातही न्याय मिळवण्यासाठीही ते कायम पाठीशी राहिलेत.