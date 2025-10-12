अनेकदा सांगूनही इथं का राहता? मध्यरात्री खोक्या भोसलेच्या कुटुंबावर हल्ला; कोयता, कुऱ्हाडीने मारहाण, ४ महिला जखमी

बीडमध्ये सतीश उर्फ खोक्या भोसले हा पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय. आता त्याच्या कुटुंबावर मध्यरात्री अज्ञातांनी हल्ला केलाय. यात चार महिला जखमी झाल्या आहेत. यापैकी एका महिलेची प्रकृती गंभीर आहे. जखमी महिलांवर रुग्णालयात उपचार केले जात असल्याची माहिती समोर आलीय. अज्ञातांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला तशाच अवस्थेत थेट पोलीस ठाण्यात गेल्या. त्यांनी अज्ञातांविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल केलीय. पोलिसांनी तक्रार नोंदवून घेतल्यानंतर जखमी व्यक्तींना बीडच्या सरकारी जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं. चार पैकी एका महिलेची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती समजते..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, शिरूर तालुक्यातल्या तहसिलदार कार्यालयाजवळ गायरान वस्तीत मारहाणीची घटना घडली. रात्री साडे अकरा वाजल्याच्या सुमारास १० ते १५ जणांची टोळी घरात घुसली. या टोळक्यानं अचानक हल्ला केला. त्यांच्या हातात काठ्या, कुऱ्हाडी, कोयते होते. त्यांनी कुटुंबातील महिलांवर अचानक हल्ला केला..रात्रीच्या अंधारात झालेल्या हल्ल्यानं गोंधळ उडाला. परिसरात भीतीचं वातावऱण निर्माण झालं. महिलांनी यावेळी जीव वाचवण्यासाठी आरडाओरडा केला. मदतीसाठी हाकाही मारल्या. मारहाण करू नये यासाठी हात जोडले पण अज्ञातांनी बेदम मारहाण केली. डोक्यावर, पाठीत आणि पायावर वार करण्यात आले आहेत. यात चार महिला गंभीर जखमी झाल्या आहेत..मुलींना रात्री बाहेर पडू दिलं नाही पाहिजे, गँगरेप प्रकरणी ममता बॅनर्जींचं वादग्रस्त विधान.अनेकदा सांगूनही तिथं का राहता असं म्हणत अज्ञातांच्या टोळक्यानं मारहाण केल्याची माहिती समोर येत आहे. नेमकी कुणी मारहाण केली, कारण काय होतं? जुन्या वादातून ही मारहाण झालीय का याचा तपास आता पोलीस करत आहे. दरम्यान, या घटनेमुळं परिसरात भीतीचं वातावऱण निर्माण झालंय..सतीश भोसले हा गेल्या पाच वर्षांपासून राजकारणात सक्रीय होता. भाजप आमदार सुरेश धस यांचा कार्यकर्ता अशी त्याची ओळखही आहे. दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी त्याने मारहाण केल्याचे व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर खळबळ उडाली होती. वनविभागाकडून त्याच्या घरावर छापा टाकत कारवाई करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.