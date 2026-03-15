बीड अल्पवयीन विवाहितेच्या अत्याचार प्रकरणाला वेगळं वळण, पोलीस पाटील अन् ग्रामसेवकावर गुन्हा दाखल होणार

बीडमध्ये एका अल्पवयीन विवाहितेला तिच्या घरातून उचलून नेत अत्याचार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आलीय. अत्याचारानंतर महिलेला चावडीवर एका खांबाला बांधून घालण्यात आलं होतं. या प्रकारानंतर राज्यभरातून संताप व्यक्त होत आहे. आता राज्य महिला आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेतली असून पीडित महिलेचं अल्पवयीन असताना लग्न लावून दिल्या प्रकरणी ग्रामसेवक आणि पोलीस पाटलांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. Beed Minor Abuse Case Investigation Expands Action Likely Against Local Officials.हिवरा पहाडी इथं घडलेल्या धक्कादायक प्रकरणाची दखल राज्य महिला आयोगानं घेतलीय. या प्रकरणात अत्याचार करणाऱ्या आरोपीचा शोध घेण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. याशिवाय पीडित महिलेचा अल्पवयीन असतानाच विवाह लावून देणाऱ्यांवरही गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वधु-वरांचे नातेवाईक, लग्नाला उपस्थित असणारे, लग्न लावून देणारेही यामुळे आता अडचणीत येणार आहेत. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी तपास अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. पोलिसांनी पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करून आरोपी वैभव पटेकर याला अटक केली आहे..Pune : लग्न ठरताच २ लाख, लग्नानंतर ५ लाखांची मागणी; भांडणानंतर नांदवण्यासाठी २० लाख मागितले, २२ वर्षीय वैष्णवीनं स्वत:ला संपवलं.काय घडलं?पीडित महिला पतीसोबत घरात झोपली असताना आरोपी मध्यरात्री घरात शिरला. त्यानं महिलेचं तोंड दाबून तिला जबरदस्ती बाहेर नेलं आणि जवळच्याच नदीपात्रात तिच्यावर अत्याचार केले. त्यानंतर तिला गावच्या चावडीत एका खांबाला बांधून घालण्यात आलं. पीडिता शुद्धीवर आल्यानंतर मदतीसाठी आवाज दिल्यानंतर सगळा प्रकार उघडकीस आला..पीडितेच्या नातेवाईकांनी घटनेनंतर तिला सोडवून घरी नेलं. सुरुवातीला तिने अत्याचाराबाबत माहिती दिली नव्हती. पण दोन दिवसांनी कुटुंबियांना तिने हा प्रकार सांगितला. शेवटी पोलीस ठाणे गाठत तक्रार करण्यात आली. तक्रारीनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपी वैभव पटेकरला अटक केलीय. पीडितेला बांधून घातल्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.