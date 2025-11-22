Beed Crime: बीडमध्ये आमदार सना मलिक यांचा मोबाईल पळवला; पोलिसांना कळवताच चोराने लढवली शक्कल

बीड: नगर पालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी राष्ट्रवादीच्या मुंबई अनुशक्ती नगर मतदारसंघाच्या आमदार सना मलिक ह्या दोन दिवस बीड दौऱ्यावर आल्या होत्या. यात त्यांनी शुक्रवारी दिवसभर प्रचार केला आणि शनिवारी बीड मधील काही भागात प्रचार सभा घेतल्या..बीड शहरातल्या गांधी नगर भागात दाखल होत येथील प्रचार ऑफिसच्या उद्घाटन समयी आमदार सना मलिक यांचा फोन चोरीला गेल्याची घटना घडली. त्यानंतर आमदार यांचे स्वीय सहाय्यक यांनी तात्काळ सायबर विभागाला कळवले. .Pune Crime : वासुंदे पुलाखाली स्विफ्ट कारमधून १ लाखाचा बनावट मद्यसाठा जप्त; उत्पादन शुल्क विभागाची धडाकेबाज कारवाई!.त्यानंतर एका तासाने तो मोबाईल एका लहान मुलाच्या हाताने पोलीस ठाण्यात पाठवून दिल्याची माहिती आमदाराचे स्वीय सहायक यांनी दिली. मात्र याबाबत तक्रार दाखल झाली नसल्याने गुन्हा दाखल झाला नाही आणि पुढे तपासही नाही. एवढा ताफा एवढी तत्परता असताना चक्क आमदार सना मलिक यांच्या फोनवर डल्ला मारला जात असेल तर सर्वसामान्य नागरिकांची काय अवस्था, असे या घटनेतून स्पष्ट दिसून येते..Jalgaon News : जळगाव महामार्ग 'राम भरोसे'! चौपदरीकरणाच्या निकृष्ट कामाचे दायित्व मे 2027 ला संपणार; देखभाल-दुरुस्तीचा मोठा प्रश्न.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.