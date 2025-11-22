मराठवाडा

Beed Crime: बीडमध्ये आमदार सना मलिक यांचा मोबाईल पळवला; पोलिसांना कळवताच चोराने लढवली शक्कल

NCP MLA Sana Malik's Phone was Stolen at a Campaign Office Opening in Beed: बीड पोलिसांनी तातडीने सूत्र हलवल्यानंतर चोरट्याने मोठी शक्कल लढवत मोबाईल परत केला.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड: नगर पालिका निवडणुकीच्या प्रचारासाठी राष्ट्रवादीच्या मुंबई अनुशक्ती नगर मतदारसंघाच्या आमदार सना मलिक ह्या दोन दिवस बीड दौऱ्यावर आल्या होत्या. यात त्यांनी शुक्रवारी दिवसभर प्रचार केला आणि शनिवारी बीड मधील काही भागात प्रचार सभा घेतल्या.

