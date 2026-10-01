Accident News : अपघातात मामासह दोन भाच्यांचा मृत्यू ;भरधाव टेंपोची दुचाकीला धडक

शिरूरकासार : भरधाव टेंपोने दुचाकीला धडक दिल्यामुळे मामासह दोन भाच्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना पाटोदा हद्दीतील हिवरसिंग्याजवळ मंगळवारी (ता. २९) मध्यरात्री घडली.शिरूर येथील राम बाजीराव शेळके (वय ३३) हे बीड शहरातील मंगेश रोहिदास बजगुडे (वय १९) आणि गणेश बजगुडे (वय २१) या भाच्यांना सोबत घेऊन दुचाकीने गावाकडे निघाले होते. यावेळी भरधाव टेंपोने दुचाकीला धडक दिल्याने तिघांचाही जागीच मृत्यू झाला..आईने फोडला हंबरडातरुण मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने राम यांची आई शांताबाई शेळके यांचा आक्रोश काळीज पिळवटून टाकणारा होता. मुलाच्या आठवणीने त्यांनी केलेल्या आक्रोशाने उपस्थितांची मने हेलावली..भावाच्या अंत्यविधीलाही बहीण पारखीमंदा रोहिदास बजगुडे यांच्या दोन मुलांसह सख्ख्या भावाचा अपघातात मृत्यू झाला. त्यांचा भाऊ राम शेळके यांच्या पार्थिवावर शिरूर कासार येथे, तर दोन्ही मुलांच्या पार्थिवावर बीड येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यामुळे मंदा यांना भावाच्या अंत्यविधीला जाता आले नाही. अपघाताने शेळके, बजगुडे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.