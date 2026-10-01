मराठवाडा

Accident News : अपघातात मामासह दोन भाच्यांचा मृत्यू ;भरधाव टेंपोची दुचाकीला धडक

Beed Road Accident, Tempo Collision, Three Family Members — पाटोदा हद्दीतील हिवरसिंग्याजवळ भरधाव टेंपोने दुचाकीला धडक दिल्याने राम बाजीराव शेळके आणि त्यांचे दोन भाचे मंगेश व गणेश बजगुडे यांचा मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी मध्यरात्री घडली.
Road Accident

Road Accident

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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शिरूरकासार : भरधाव टेंपोने दुचाकीला धडक दिल्यामुळे मामासह दोन भाच्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना पाटोदा हद्दीतील हिवरसिंग्याजवळ मंगळवारी (ता. २९) मध्यरात्री घडली.शिरूर येथील राम बाजीराव शेळके (वय ३३) हे बीड शहरातील मंगेश रोहिदास बजगुडे (वय १९) आणि गणेश बजगुडे (वय २१) या भाच्यांना सोबत घेऊन दुचाकीने गावाकडे निघाले होते. यावेळी भरधाव टेंपोने दुचाकीला धडक दिल्याने तिघांचाही जागीच मृत्यू झाला.

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