Groom flees wedding venue after police arrive in Beed

Esakal

मराठवाडा

Beed : नवरदेव पळून का गेला? मंडपात पोलिसांना पाहताच धाबे दणाणले, खरं कारण आलं समोर

Beed News : पोलीस लग्नमंडपात पोहोचताच सर्वांचे धाबे दणाणले आणि नवरदेवानं पळतच तिथून धूम ठोकली. बालविवाह लावण्याचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी नवरदेवासह नातेवाईक आणि वऱ्हाडी मंडळींवर गुन्हा दाखल झाला आहे.
Published on

बीडमध्ये नवरदेव ऐन लग्नमंडपातून पळून गेल्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. आता या व्हिडीओमागची खरी स्टोरी समोर आलीय. कपिलधार देवस्थान इथं तरुणाचं लग्न होतं. हे लग्न अल्पवयीन मुलीसोबत केलं जात असल्याचं पोलिसांना समजलं. त्यानंतर पोलीस कारवाईसाठी येणार समजताच नवरदेवानं पळ काढला.

Beed
Marathwada
viral video
Groom