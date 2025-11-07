MSRTC: ‘लालपरी’च्या प्रेमात लाडक्या बहिणी; दिवाळीत महिलांचा ३१ टक्क्यांनी वाढला प्रवास, परिवहन महामंडळाला १९ कोटीचे उत्पन्न

बीड : दिवाळीच्या पंधरवड्यात राज्य परिवहन महामंडळाच्या बीड विभागाने प्रवाशांना उत्कृष्ट सेवा दिली. या काळात १७४३९ बस फेऱ्या झाल्या. ज्यात जवळपास २१ लाख प्रवाशांनी प्रवास केला..परिणामी, सवलतींसह विभागाला १९ कोटी २३ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. दिवाळी सणामुळे प्रवाशांची संख्या वाढल्याने बीड विभागाने मध्यम आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी ७४ अतिरिक्त बस फेऱ्या सोडल्या. दिवाळीच्या हंगामात प्रवाशांची संख्या एकूण २०,८३,७५४ इतकी होती. ज्यात ६,५४,९३६ प्रवासी महिला होत्या, म्हणजेच महिलांचा प्रवास ३१ टक्क्यांनी वाढला..MSRTC: दिवाळीची एसटीला विक्रमी ओवाळणी; दहा दिवसांत २८० फेऱ्यांतून मिळाले दीड कोटीचे उत्पन्न.प्रवास करताना बसने एकूण ३५,३९,००० किलोमीटर अंतर पार केले. सर्वाधिक गर्दी मुंबई, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरकडे जाणाऱ्या मार्गांवर पाहायला मिळाली. साधारण महिन्याच्या उत्पन्नाची रक्कम या पंधरा दिवसांच्या दिवाळी हंगामातच मिळाली. महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अमृत ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर प्रवाशांसाठी विविध सवलती दिल्यामुळे एसटीकडे प्रवाशांचा ओढा राहिला..विभागातील आठ आगारांतून फेऱ्या आणि प्रवासाचे अंतर वेगवेगळे होते. बीड आगारातून २४०४ फेऱ्या करून ७.१६ लाख किमी प्रवास झाला, धारूर १८६५ फेऱ्या आणि ३.६० लाख किमी, माजलगाव १८२० फेऱ्या व ३.४१ लाख किमी, परळी २४६९ फेऱ्या व ४.५४ लाख किमी, गेवराई १८२५ फेऱ्या व ३.७७ लाख किमी, पाटोदा २७३८ फेऱ्या व ३.४७ लाख किमी, आष्टी १५८९ फेऱ्या व २.८८ लाख किमी, अंबाजोगाई २७२९ फेऱ्या व ६.५४ लाख किमी प्रवास झाला. प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेता २६ ऑक्टोबर रोजी बीड विभागातून पुण्यासाठी ८९ बस फेऱ्या सोडल्या गेल्या, त्यात सर्वाधिक २७ बस बीड आगारातून रवाना झाल्या..ST Bus Travel: एसटीला लाडक्या बहिणींची साथ! १२ दिवसांत पाच लाखांहून अधिक महिलांचा प्रवास; उत्पन्नात मोठी वाढ.सणाच्या काळात चालक आणि वाहकांनी उत्तम सेवा देत प्रवाशांचे समाधान सुनिश्चित केले. योग्य नियोजनामुळे पंधरा दिवसांतच बीड विभागाला १९ कोटी २३ लाखांचे उत्पन्न मिळाले आणि प्रवाशांनी एसटी बसला प्राधान्य दिल्याचे दिसून आले.- अनुजा दुसाने,विभाग नियंत्रक, रापम, बीड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.