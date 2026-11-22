बीड : बीड जिल्ह्यातील गाजलेल्या बोगस शिक्षक भरती व वेतन घोटाळ्याने आता निर्णायक वळण घेतले असून, सेवा समाप्त केलेल्या ७३ बोगस शिक्षकांनी उचललेल्या वेतनाच्या वसुलीची जबाबदारी थेट शिक्षणाधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, अनियमित वैयक्तिक मान्यता दिल्याप्रकरणी तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्याची शिफारस छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी शिक्षण आयुक्त, पुणे यांच्याकडे केली आहे. या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील शिक्षण वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.विभागीय शिक्षण उपसंचालक कैलास दातखीळ यांनी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार, पद मंजूर नसताना किंवा पद उपलब्ध नसताना दिलेल्या नियुक्त्या व वैयक्तिक मान्यतांच्या प्रकरणात कठोर भूमिका घेण्यात आली आहे. या संदर्भातील निर्णयानुसार, बनावट कागदपत्रे, संच मान्यतेतील अनियमितता आणि बोगस विद्यार्थी दाखवून झालेल्या भरतीप्रकरणी प्राथमिक विभागातील ७ आणि माध्यमिक विभागातील ६६ अशा एकूण ७३ शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे. .त्यानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने दिलेल्या नियुक्तीप्रकरणी आणि संबंधित शिक्षक नियमित कार्यरत नसल्याच्या कारणावरून १३ नोव्हेंबर २०१९ ते ९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीतील वेतन वसूल करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकाऱ्यांची राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नियुक्तीच्या वेळी पद उपलब्ध नसताना तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्रदान केलेली वैयक्तिक मान्यता अनियमित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..त्यामुळे संबंधित तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्याची शिफारस शिक्षण आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. या आदेशाची प्रत माहितीस्तव शिक्षण आयुक्त (महाराष्ट्र राज्य, पुणे) तसेच शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, पुणे) यांना पाठवण्यात आली असून, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी (जि. प. बीड), मुख्याध्यापक व संबंधितांना पुढील कार्यवाहीसाठी कळवण्यात आले आहे. यापूर्वीच उचललेल्या वेतनाचा हिशेब व वसुली कशी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...सूत्रधारांवर गुन्हे दाखल करा; अन्यथा हायकोर्टात जाणार - इनामदारबोगस शिक्षक भरती व वेतन घोटाळ्यात केवळ सेवासमाप्तीवर न थांबता संपूर्ण रॅकेटचा पर्दाफाश करावा, अशी आक्रमक मागणी सामाजिक कार्यकर्ते इंजि.सादिक इनामदार यांनी केली आहे. बनावट संच मान्यता, बोगस विद्यार्थी आणि शालार्थ आयडीद्वारे शासकीय तिजोरीवर दरोडा टाकणाऱ्या संस्थाचालक, वेतन अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करून त्यांना सहआरोपी करावे तसेच या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा व सायबर सेलकडे सोपवून आपल्याला विनाशुल्क पोलीस संरक्षण द्यावे, अन्यथा उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेण्याचा इशारा इनामदार यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.