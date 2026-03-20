Beed News: बीडमध्ये गर्भवती महिलेला मारहाण; ‘तिहेरी तलाक’ देत हुंड्यासाठी छळ

बीड: पाच लाख रुपयांच्या हुंड्यासाठी २६ वर्षीय गर्भवतीला पतीने मारहाण करून 'तिहेरी तलाक' दिल्याची घटना आष्टी येथे घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी पतीसह पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला..पीडिता तबस्सुम शेख यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, त्यांचा विवाह आठ वर्षांपूर्वी गुलामरसुल शेख याच्याशी झाला होता. सुरवातीचे काही महिने सुखात गेल्यानंतर सासरच्या मंडळींनी पैशांसाठी त्रास देण्यास सुरवात केली. मूल होत नसल्याच्या कारणावरून टोचून बोलणे, उपाशी ठेवणे आणि गाडी घेण्यासाठी माहेरून ५ लाख रुपये आणण्यासाठी छळ केला. .यापूर्वी गर्भधारणा झाली असताना पतीने जबरदस्तीने गोळ्या देऊन गर्भपात करण्यास भाग पाडले. सध्या पीडिता दीड महिन्याची गर्भवती असताना पतीने तिच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन पोटावर लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली..१५ मार्च रोजी पीडितेच्या आईसमोरच सासरच्या मंडळींनी तिला मारहाण केली आणि पतीने तीनदा तलाक उच्चारून बेकायदेशीररीत्या घटस्फोट दिला..त्यानंतर तिला घराबाहेर हाकलून देण्यात आले. याप्रकरणी आष्टी पोलिसांनी पती गुलामरसुल शेख, सासू अहेमदबी, सासरे इब्राहीम शेख, नणंद आशिया सय्यद आणि नंदई मौजम सय्यद यांच्याविरुद्ध मुस्लिम महिला (विवाहाच्या अधिकाराचे संरक्षण) कायद्यासह भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.