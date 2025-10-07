मराठवाडा

Beed News: बीडच्या गेवराईत धनगर आरक्षणासाठी तरुणाने संपवले जीवन; धनगर समाजाला एसटी आरक्षण द्या, माझा अखेरचा संदेश

Dhangar Communit protest: धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या दीर्घकाळ प्रलंबित मागणीसाठी बीडच्या गेवराईतील एका तरुणाने आपले आयुष्य संपवले आहे.
Beed News

Beed News

sakal

भास्कर सोळंके
Updated on

गेवराई(जि.बीड) : धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या दीर्घकाळ प्रलंबित मागणीसाठी बीडच्या गेवराईतील एका तरुणाने आत्महत्या करून आपले आयुष्य संपवले आहे.

Loading content, please wait...
Beed
crime
family
Youth
endlife
ST
Dhangar community

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com