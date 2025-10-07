Beed News: बीडच्या गेवराईत धनगर आरक्षणासाठी तरुणाने संपवले जीवन; धनगर समाजाला एसटी आरक्षण द्या, माझा अखेरचा संदेश

गेवराई(जि.बीड) : धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या दीर्घकाळ प्रलंबित मागणीसाठी बीडच्या गेवराईतील एका तरुणाने आत्महत्या करून आपले आयुष्य संपवले आहे..या हृदयद्रावक आणि धक्कादायक घटनेमुळे संपूर्ण धनगर समाजात संतापाची लाट उसळली आहे. ज्ञानदेव नामदेव कोल्हे (वय ४४) रा. संतोष नगर, मोंढा नाका, गेवराई जि.बीड असे आहे. गेवराई शहरात पिठाची गिरणी चालवून आपल्या कुटुंबाचा ज्ञानदेव कोल्हे उदरनिर्वाह करत होते..गेल्या काही दिवसांपासून जालना येथे धनगर समाजाचा संघर्ष सुरू असून दीपक बोराडे हे एसटी आरक्षणाच्या मागणीसाठी सोळा दिवसांपासून आमरण उपोषणावर बसले होते. मात्र सरकारकडून या आंदोलनाची कोणतीही गंभीर दखल घेतली जात नसल्यामुळे कोल्हे हे मानसिक तणावाखाली होते. सोमवारी (ता ६) मध्यरात्री त्यांनी आपल्या राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली.मंगळवारी सकाळी ही घटना उघडकीस आली. पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करताना मृत कोल्हे यांच्या खिशात एक चिठ्ठी आढळली असून, त्यात त्यांनी लिहिले आहे..“मी धनगर समाजाला एसटी आरक्षण मिळावे म्हणून आत्महत्या करत आहे. माझं बलिदान वाया जाऊ देऊ नका.असे नमूद केले. या घटनेनंतर नातेवाईक व धनगर समाजातील नागरिकांनी आक्रोश व्यक्त करत गेवराई तहसील कार्यालयासमोर मृतदेह ठेवून ठिय्या दिला. यावेळी “धनगर समाजाला न्याय द्या, आरक्षण द्या” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला..Chh. Sambhajinagar: लासूर स्टेशन परिसरात दुर्दैवी घटना; विहिरीत पडून शेतकऱ्याचा मृत्यू, अग्निशमन दलाने बाहेर काढला मृतदेह.सकल धनगर समाज बांधवांच्या वतीने गेवराई तहसीलदार संदीप खोमने यांना निवेदन देत राज्य सरकारकडून मृताच्या कुटुंबाला तात्काळ आर्थिक मदत व शासकीय सन्मानाने अंत्यसंस्काराची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, या घटनेनंतर धनगर समाजाच्या भावना तीव्र झाल्या असून शासनाने तातडीने आरक्षणाबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.मृत ज्ञानदेव कोल्हे यांच्या पाश्चात्य पत्नी, एक मुलगा,एक मुलगी असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.