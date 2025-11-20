Bharatbhushan Kshirsagar: बीडचे शरद पवार! कोण आहेत भारतभूषण क्षीरसागर? ऐन निवडणुकीत त्यांची एवढी चर्चा का होतेय?

Beed Nagar Palika Election: बीडसह सर्वत्र निवडणुकांच्या चर्चा रंगलेल्या आहेत. डॉक्टर भारतभूषण क्षीरसागर हे नाव बीड जिल्ह्यासह राज्याला चांगलंच माहिती आहे. कारण या माणसाने एक-दोन नव्हे तर तब्बल ३५ वर्षे बीड नगर पालिकेवर सत्ता गाजवली. मग परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असो, क्षीरसागर बीडचा गड जिंकणार म्हणजे जिंकणार. पण आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. प्रकृतीच्या कारणास्तव डॉक्टर भारतभूषण हे राजकारणापासून अलिप्त आहेत. त्यामुळे त्यांचे चिरंजीव डॉक्टर योगेश क्षीरसागर यांना एकाकी लढा द्यावा लागतोय..१९८५ मध्ये राजकारणात आलेल्या भारतभूषण क्षीरसागरांकडे एवढी मुत्सुद्देगिरी होती की, त्यांना बीडचे शरद पवार म्हटलं जायचं. नगर पालिका निवडणुकीमध्ये त्यांचा हातखंडा होता. निवडणुका लागल्या की, अर्धेअधिक नगरसेवक ते बिनविरोध निवडून आणायचे. कित्येकदा स्वतःदेखील बिनविरोध नगराध्यक्ष म्हणून ते निवडून आलेले आहेत..२०१६ मध्ये काय झालं होतं?भारतभूषण क्षीरसागर हे माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांचे धाकटे बंधू आहेत. बीड विधानसभा मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार संदीप क्षीरसागर यांचे काका आहेत. परंतु २०१६ मध्ये कुटुंबात फूट पडली आणि २०१९ मधअये संदीप हे पहिल्यांदा आमदार झाले. २०१६ मध्ये नगर परिषद निवडणुकीवरुन संदीप यांनी कुटुंबात बंड केलं होतं. तेव्हाच्या निवडणुकीत संदीप हे काकू-नाना विकास आघाडीच्या माध्यमातून मैदानात होते तर डॉक्टर भारतभूषण हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून निवडणूक लढवत होते. तेव्हा मात्र संदीप यांचे जास्त नगरसेवक निवडून आले आणि भारतभूषण जनतेतून नगराध्यक्ष झाले..Fact Check: बिबट्या खरंच रणजी ट्रॉफी सामन्यावेळी धरमशाला स्टेडियममध्ये घुसला? जाणून घ्या Viral Video मागचं सत्य.भारतभूषण क्षीरसागर यांची राजकीय कारकीर्दभारतभूषण क्षीरसागर हे उच्चशिक्षित आहेत. त्यांनी बी.ए., 'डीएचएमएस'चं शिक्षण पूर्ण केलंय. परंतु घरात राजकीय वारसा असल्याने अवघ्या २७व्या वर्षी त्यांनी सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला. १९८५ मध्ये पहिल्यांदा बीड नगर पालिकेचे नगराध्यक्ष झाले. पुढे १९९१ आणि १९९६ मध्येही त्यांनीच बीडच्या नगराध्यक्ष पदावर बाजी मारली. मध्ये पाच वर्षांच्या गॅपनंतर २००१ ते २००६ या पाच वर्षात त्यांच्याकडे नगराध्यक्षपद होतं. यावेळी थेट जनतेतून नगराध्यक्षाची निवड झालेली.पुढे २००६ आणि २०११ या दोन्ही निवडणुकांमध्ये भारतभूषण हे बिनविरोध नगराध्यक्ष म्हणून निवडून गेले. २०१६ मध्ये पुन्हा नगराध्यक्षाची निवड जनतेतून झाली आणि डॉक्टर भारतभूषण निवडून आले. २०२१-२२ मध्ये नगर परिषदेचा कार्यकाळ संपला. परंतु कोरोनामुळे निवडणुका झाल्या नाहीत. आता या निवडणुका होत आहेत. परंतु भारतभूषण क्षीरसागर मात्र राजकीय विजनवासात आहेत..Eknath Shinde: अस्वस्थ एकनाथ शिंदेंची अमित शाहांकडे नाराजी? थेट मुद्द्यालाच हात घातल्याची माहिती; इकडे फडणवीस-पवारांची गुप्त बैठक.बीडमध्ये भारतभूषण यांची चर्चा का होतेय?भारतभूषण क्षीरसागर एक सभ्य आणि सुसंस्कृत राजकारणी म्हणून परिचित आहेत. मागील ३५ वर्षे बीड नगरपालिकेच्या सत्तेची सूत्र त्यांनी स्वत:च्या हातात ठेवली होती. साधारण २० वर्षे त्यांनी स्वत:कडे नगराध्यक्षपद ठेवलं होतं. त्यामुळे बीडमध्ये त्यांना 'अध्यक्ष' नावाने ओळखलं जातं. बिनविरोध निवडीच्या नावाखाली ते उमेदवार मॅनेज करतात, अशी टीका भारतभूषण यांच्यावर कायम व्हायची. कुठल्याही परिस्थितीत जिंकण्याचं गणित त्यांना अवगत होतं. त्यामुळेच त्यांना बीडचे शरद पवार म्हटलं जायचं..मागच्या तीन-चार वर्षांपासून प्रकृतीच्या कारणामुळे भारतभूषण हे राजकारणापासून अलिप्त आहेत. आजवर त्यांनी बहूतांश काळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात काम केलं. पक्षाच्या जिल्हाध्यक्ष पदाची जाबाबदारीही त्यांच्याकडे होती. पुतण्या संदीप क्षीरसागर यांचं बंड आणि राष्ट्रवादीने संदीप यांनाच दिलेलं बळ बघता जयदत्त क्षीरसागर आणि भारतभूषण क्षीरसागर यांनी २०१७-१८ नंतर शिवसेनेसोबत काम केलं. असं असलं तरी सध्या जयदत्त क्षीरसागर कुठल्याही पक्षात सक्रिय नाहीत. भारतभूषण यांचे चिरंजीव योगेश हे परवापर्यंत अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षात होते. मात्र गेवराईच्या पंडितांनी बीडमध्ये लक्ष घातल्याने योगेश यांनी नाराज होऊन नुकताच भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. ते आता स्वतंत्रपणे बीड नगर पालिकेची निवडणूक लढवत आहेत. त्यांच्या एकाकी लढ्यामुळे भारतभूषण क्षीरसागर यांच्या मुत्तुद्देगिरीची सध्या चर्चा होतेय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.