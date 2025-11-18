Kannad Politics : जिल्हाप्रमुखपदावरून डावलल्याने भरतसिंग राजपूतांचा शिवसेनेला जय महाराष्ट्र!

कन्नड - कन्नड, वैजापूर आणि गंगापूर या कार्यक्षेत्रात गेल्या साडेतीन वर्षांपासून शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख म्हणून जबाबदारी सांभाळणारे भरतसिंग शिवसिंग राजपूत यांची जिल्हाप्रमुख पदावरून जिल्हा संघटक म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याने ते नाराज झाले..या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी शिवसेना पक्षाला जय महाराष्ट्र करत पक्षाचे सचिव संजय मोरे यांच्याकडे नुकताच आपला राजीनामा सादर केला.पक्षाचे मुख्य नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांच्या जिल्हाप्रमुखाची जबाबदारी गेल्या साडेतीन वर्षांपासून राजपूत यांच्यावर सोपवली होती. लोकसभा निवडणुकीत या कार्यक्षेत्रातून खासदार संदिपानजी भुमरे यांना मोठ्या मताधिक्याने विजयी करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य राजपूत यांनी केले होते..कन्नड विधानसभा निवडणुकीत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उमेदवार व माजी आमदार उदयसिंग राजपूत हे नातेवाईक असूनही, त्यांच्या विरोधात शिवसेनेच्या संजना जाधव यांना उमेदवारी दिल्याने तालुकाप्रमुखांसह अनेक पदाधिकारी दुखावले होते. या नाराजीमुळे काहींनी बंडखोरी देखील केली. तरीदेखील, 'मी पक्षाशी एकनिष्ठ राहून संजना जाधव यांना विजयी केले,' असे राजपूत यांनी नमूद केले..तथापि, 'मला विचारात न घेता आणि विश्वासात न ठेवता, आमदार संजना जाधव यांच्या सांगण्यावरून माझी नियुक्ती जिल्हाप्रमुखवरून जिल्हा संघटक पदावर करण्यात आली. ही नियुक्ती मला मान्य नसल्याने मी माझ्या पदाचा राजीनामा दिला,' असे राजपूत यांनी आपल्या राजीनाम्यात म्हटले आहे.ते लवकरच भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.