Kannad Politics : जिल्हाप्रमुखपदावरून डावलल्याने भरतसिंग राजपूतांचा शिवसेनेला जय महाराष्ट्र!

आमदार संजना जाधव यांच्या सांगण्यावरून माझी नियुक्ती जिल्हाप्रमुखवरून जिल्हा संघटक पदावर करण्यात आली. ही नियुक्ती मला मान्य नाही.
कन्नड - कन्नड, वैजापूर आणि गंगापूर या कार्यक्षेत्रात गेल्या साडेतीन वर्षांपासून शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख म्हणून जबाबदारी सांभाळणारे भरतसिंग शिवसिंग राजपूत यांची जिल्हाप्रमुख पदावरून जिल्हा संघटक म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याने ते नाराज झाले.

