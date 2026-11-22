सावदा, (जि. जळगाव) : परिस्थिती माणसाची स्वप्ने ठरवत नाही; तर जिद्द, मेहनत आणि योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास प्रतिकूल परिस्थितीवरही मात करता येते, हे रावेर तालुक्यातील बलवाडी येथील भूषण ईश्वर ठाकरे याने कर्तृत्वातून सिद्ध केले आहे. उदरनिर्वाहासाठी नदीपात्रात उतरून रेती उपसण्याचे काम करणाऱ्या भूषणने अमिताभ बच्चन यांच्या ‘कौन बनेगा करोडपती’मध्ये एक कोटी रुपयांची रक्कम आणि चारचाकी वाहन जिंकत यशाचा नवा इतिहास घडविला आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.विशेष म्हणजे, या हंगामातील पहिला करोडपती होण्याचा मानही त्याने मिळविल्याचे समजते. भूषणचा हा प्रवास केवळ एका स्पर्धकाच्या यशाची कहाणी नाही, तर गरिबी, संघर्ष, परिस्थितीशी दोन हात करण्याच्या जिद्दीतून एखाद्या विद्यार्थ्याचे आयुष्य कसे बदलू शकते, याचे प्रेरणादायी उदाहरण ठरले आहे..रावेर तालुक्यातील बलवाडी या छोट्याशा गावातील सामान्य व गरीब कुटुंबात भूषणचा जन्म झाला. कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी त्याला नदीपात्रात रेती उपसण्यासारखे कष्टाचे काम करावे लागत होते. मात्र, रोजच्या संघर्षातही त्याने शिक्षणाची आवड आणि काहीतरी वेगळे करून दाखविण्याची महत्त्वाकांक्षा जपली. कार्यक्रमाचा भाग उद्यापासून (ता.२३) प्रसारित होईल..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...आई- वडील मोलमजुरी करतात. एकेकाळी मीदेखील नदीपात्रात वाळू उपसण्याचे काम केले आहे. मात्र, परिस्थितीपुढे हार न मानता शिक्षण आणि मेहनतीच्या जोरावर पुढे जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सध्या यूपीएससी परीक्षेची तयारी करीत असून, भविष्यात प्रशासकीय अधिकारी बनून देशाची सेवा करण्याचे स्वप्न आहे.- भूषण ठाकरे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.