Maharashtra Vidhansabha Council : जालना-छत्रपती संभाजीनगर विधान परिषद निवडणूक : भाजप कार्यकर्त्यांची सतीश घाटगे पाटील यांना उमेदवारी देण्याची जोरदार मागणी

घनसावंगी : महाराष्ट्र विधान परिषदेमधील रिक्त असलेल्या १७ स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीची घोषणा झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगर-जालना मतदारसंघातून घनसावंगी विधानसभेचे निवडणूक प्रमुख तथा समृद्धी साखर कारखान्याचे चेअरमन सतीश घाटगे पाटील यांना उमेदवारी देण्याची आग्रही मागणी भाजपचे प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांमधून जोर धरू लागली आहे. या संदर्भात कार्यकर्त्यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे जोरदार फिल्डिंग लावली असून वरिष्ठ नेत्यांच्या भेटीगाठी घेण्यास सुरुवात केली आहे..सतीश घाटगे हे घनसावंगी तालुक्यातील समृद्धी साखर कारखाना आणि खुलताबाद तालुक्यातील घृष्णेश्वर शुगर्स लि. या दोन कारखान्याचे चेअरमन आहेत. कन्नड तालुक्यातील पिशोर हे त्यांचे जन्मगांव असून गेल्या अठरा वर्षा पासून त्यांनी साखर कारखानदारीच्या माध्यमातून शेत -पानंद रस्त्याचे मोठे जाळे निर्माण केले आहे. ऊस बागायतदार सभासद, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, ऊसतोड कामगार, आशा स्वयंसेविका यांच्या मुलींच्या लग्नात २१ हजार रुपये कन्यादान योजना, समृद्धी पाणंद रस्ता अशा अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. उसाला मिळणारा भावामुळे बागायतदार शेतकऱ्यांना पीक घेऊन चार पैसे हातात पडू लागले आहेत. यातून साहजिकच शेतकरी त्या कारखान्याशी आणि पर्यायाने कारखान्याच्या संस्थापकांशी जोडला गेला आहे. तसेच घनसावंगी विधानसभा मतदारसंघात भाजपचा विस्तार आणि तळागाळात मोठे संघटन त्यांनी निर्माण केले आहे. .अंबड, घनसावंगी आणि जालना तालुक्यांसह परभणी जिल्ह्यातील पाथरी तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यामध्ये त्याची प्रचंड लोकप्रियता आहे. शेतकऱ्यांच्या उसाला मराठवाड्यात उच्चांकी दर देणारे साखर कारखानदार म्हणून त्यांची ओळख आहे. मंगळवारी (ता. 18) जालना जिल्ह्यातील भाजपचे प्रमुख कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी यांनी माजी मंत्री तथा आमदार बबनराव लोणीकर यांची भेट घेऊन सतीश घाटगे पाटील यांनी केलेले संघटनात्मक काम आणि त्यांची जनसामान्यांतील पकड लक्षात घेता, पक्षाने त्यांना यावेळी विधान परिषदेवर संधी द्यावी, अशी आग्रही मागणी कार्यकर्त्यांनी या नेत्यांकडे केली. तसेच स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या या तीव्र भावना पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत पोहचवून सतीश घाटगे पाटील यांच्या नावाचा सकारात्मक विचार करावा, अशी विनंतीही यावेळी करण्यात आली. दरम्यान हे पदाधिकारी व कार्यकर्ते लवकरच माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांची देखील या संदर्भात भेट घेणार आहेत. आगामी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सर्व घटकांना सोबत घेऊन चालणारा चेहरा म्हणून कार्यकर्त्यांमध्ये त्यांच्या नावाची मोठी उत्सुकता आहे. निवडणुकीची घोषणा होताच कार्यकर्त्यांनी दाखवलेल्या या तत्परतेमुळे आणि ज्येष्ठ नेत्यांच्या घेतलेल्या भेटींमुळे जालना-छत्रपती संभाजीनगर मतदारसंघातील राजकीय घडामोडींना आता वेग आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.