Kinwat Forest Department: किनवट वन विभागाला हायकोर्टाचा झटका; RTI माहिती न दिल्याप्रकरणी अधिकाऱ्याला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश

ईस्लापुर: माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मागवलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ करणे आणि राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशाची अवहेलना करणे नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथील वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याला चांगलेच महागात पडले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (छत्रपती संभाजीनगर) या बेजबाबदार वर्तनाची गंभीर दखल घेतली आहे. न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांनी ६ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेशात, प्रतिवादी क्रमांक चार म्हणजेच जन माहिती अधिकारी तथा वनपरिक्षेत्र अधिकारी किनवट, जिल्हा नांदेड यांना राज्य माहिती आयुक्तांच्या निर्देशानुसार संपूर्ण माहितीसह न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे अन्यथा आदेशाचे पालन नकरण्याचे कारण स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.सात वर्षांपासून माहितीसाठी संघर्षया प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, याचिकाकर्ते तथा अपिलार्थी काशिनाथ नारायणराव शिंदे यांनी २० जुलै २०१९ रोजी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या विहित जोडपत्राद्वारे वन परिक्षेत्राधिकारी किनवट, जिल्हा नांदेड यांच्याकडे काही महत्त्वपूर्ण माहिती मागितली होती. मात्र, वनविभागाच्या प्रशासनाकडून ही माहिती देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करण्यात आली. माहिती न मिळाल्याने शिंदे यांनी कायद्यातील तरतुदीनुसार अपीलीय प्रक्रिया पूर्ण करत राज्य माहिती आयुक्त, औरंगाबाद यांच्याकडे धाव घेतली होती..माहिती आयुक्तांच्या आदेशालाही केराची टोपलीया प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत राज्य माहिती आयुक्तांनी किनवट वन विभागाला जोडपत्र 'क' च्या निर्णयात संबंधित माहिती १५ दिवसांच्या आत याचिकाकर्त्याला विनामूल्य पुरवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, वरिष्ठ स्तरावरील या कायदेशीर आदेशालाही जन माहिती अधिकाऱ्याने पूर्णपणे न जुमानल्याने अपिलार्थी शिंदे यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १८ अन्वये राज्य माहिती आयोगाकडे पुन्हा दाद मागितली. त्यावर २ऊ सप्टेंबर २०२४ रोजी माहिती आयुक्तांचा अंतिम निर्णय आला होता. तरीही जन माहिती अधिकाऱ्याने माहिती देण्यास नकार दिला..अखेर हायकोर्टात 'रिट याचिका' दाखल शासकीय अधिकाऱ्याच्या या आडमुठ्या आणि बेकायदेशीर भूमिकेमुळे संतप्त झालेल्या काशिनाथ शिंदे यांनी आपल्या वकिलामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक ८७८५/२०२५ दाखल केली. या याचिकेवर काल दि. सहा जुलै रोजी न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली..न्यायालयाचा कडक पवित्रा:सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, गेल्या सात वर्षांपासून एक नागरिक माहितीसाठी शासकीय 0कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहे. माहिती आयुक्तांचे आदेश असूनही अधिकारी दाद देत नाहीत, हा माहिती अधिकार कायद्यचा अवमान आहे. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने नांदेड जिल्ह्यातील किनवटच्या वनपरिक्षेत्राधिकार्याला फैलावर घेत व थेट मूळ माहितीसह न्यायालयात हजर राहण्याचे फर्मान सोडवले..या महत्त्वपूर्ण प्रकरणात याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. चंद्रकांत थोरात आणि ॲड. ए. आर. कानडे व ॲड.ओ. डी. तोटावाड यांनी बाजू मांडली, तर सरकार पक्षाकडून सहाय्यक सरकारी वकील ॲड. श्रीमती आर. आर. तांदळे यांनी काम पाहिले.न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेमुळे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, किनवट परिसरातील सुस्त प्रशासनाला चांगलाच हादरा बसला आहे..Organic farming: सेंद्रिय शेतीचा चमत्कार! वेल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्याच्या झाडाला तब्बल १९ किलोचा फणस; डोंगररानात सेंद्रिय शेतीची झेप...काय आहे प्रकरण?२० जुलै २०१९: काशिनाथ शिंदे यांचा किनवट वन विभागाकडे माहितीसाठी पहिला अर्ज.: माहिती आयुक्तांचा आदेश: १५ दिवसांत माहिती देण्याचे वन विभागाला निर्देश.: २ सप्टेंबर २०२४: आदेश न पाळल्याने कलम १८ अंतर्गत आयोगाचा अंतिम निर्णय.: ६ जुलै २०२६: खंडपीठाकडून जिल्हा नांदेड, तालुका किनवट येथील वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याला माहितीसह प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.