Yermala Crime : सोलापूर-धुळे महामार्गावर चालत्या ट्रकमधून दिवसाढवळ्या चोरी करत असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल; मागील चालकांनी केला प्रतिकार, तरीही चोरटे फरार

येरमाळा - सोलापूर-धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर तेरखेडा गावाजवळ सोमवारी (ता. ८) सकाळी सात वाजता चालत्या ट्रकमधुन चोरीची घटना घडली. चालत्या ट्रकमधून चोरट्यांनी माल लंपास करण्याचा प्रयत्न केला असता मागील तरी ट्रक चालकाच्या सतर्कतेमुळे मोठया चोरीचा प्रकार टळला असला तरी चालत्या ट्रकमधून चोरी करणाऱ्या चोरट्याचा प्रकार मोबाईलमध्ये शूटिंग केल्याचा व्हिडिओ सकाळ पासूनच व्हायरल झाल्याने पोलिस व्हायरलं व्हिडिओवरुन महामार्गवरील चोरांच्या मुसक्या आवळनार का? असा सवाल जिल्हा पोलिस प्रशासनाला तेरखेडा ग्रामस्थांतून केला जात आहे..तेरखेडा येथील प्रसार मध्यमाच्यावॉट्सअपच्या विविध ग्रुपवर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओनुसार, चालत्या ट्रकमधून दोघेजण ट्रकची ताडपत्री फाडून गाडीतील माल चोरी करत आहेत. तर ट्रकच्या पाठीमागे दोन मोटार सायकलवरुन चौघेजण गाडीतून टाकलेला माल गोळा करत असल्याचे दिसत असले तरी गाडीतील हा चाललेला प्रकार त्यांच्याच ट्रान्सपोर्टच्या मागच्या ट्रक चालकांनी हा सर्व प्रकार मोबाईलमध्ये शूटिंग केला..मागील ट्रक चालकांनी चोरी होत असलेल्या ट्रक चालकाला प्रकार लक्षात यावा म्हणुन हॉर्न वाजवून समोरच्या ट्रॅकच्या चालकाच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न करत होता. हा सर्व थरार महामार्गवरील बोरी पाटी (नरसिंह साखर कारखाना) ते तेरखेडा उड्डाणपूला दरम्यान दिवसाढवळ्या म्हणजे सकाळी सात वाजेदरम्यान सुरु होता.समोरच्या ट्रक चालकाच्या हा प्रकार लक्षात न आल्याने मागील ट्रक चालकांनी समोरील ट्रक ओव्हरटेक करुन गाडी थांबावली चोरट्यांना शिवीगाळ करत चोरट्याना पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ट्रक मधुन माल चोरणारे दोन चोरटे ट्रकच्या दोरीच्या सहाय्याने खाली उतरुन मागे माल गोळा करणाऱ्या दोन मोटारसायकलवरील चौघासाह सहा चोरटे मोटार सायकलवरुन तेरखेडा उड्डाण पुलावरुन पळून गेल्याचे काही ट्रक चालकाच्या मदतीला आलेला तेरखेडा येथील नागरिकांनी सांगितले..चालकांनी चोरांना हुसकावण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी चालक आणि चोरट्यांमध्ये बाचाबाची झाली. ट्रकमधील माल किती चोरी गेला? याबाबत माहिती उपलब्ध नसली तरी मोठया माल चोरीचा प्रयत्न सहकारी चालकांमुळे टाळला असला तरी हा प्रकार येरमाळा पोलिस ठाणे हद्दीत घडला असला तरी चालकांनी कोणतीच माहिती दिली नसल्याने गाड्या कुठून कुठे जात आहेत? माल काय आहे.चालकांनी तक्रार न दिल्याने समजले नसले तरी तेरखेडा येथील नागरिकांनी चालकांनी शूटिंग केलेला चालत्या ट्रकच्या चोरीचा व्हिडीओ घेऊन सोशल मीडियाच्या विविध वॉट्सअप ग्रुपवर व्हायरल केल्याचे दिसत आहे..या घटनेबाबत पोलिसात कोणतीही अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही. मात्र, स्थानिकांच्या मते पोलिसांच्या लागेबांधे मुळे येडशी ते पारगाव टोल नाक्या दरम्यान अशा चोरीच्या घटना नियमितपणे घडत आहेत.राष्ट्रीय महामार्गावरील सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून,व्यापारी आणि वाहनचालक वर्गामध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढत आहे. महामार्गावर पोलिसांनी गस्त वाढवली असली तरी महामार्गावर सतत घडणाऱ्या प्रकारावर पोलिसांनी कायम स्वरुपी उपाययोजना करावी अशी मागणी तेरखेडा ग्रामस्थांतुन होत आहे..