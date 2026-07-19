Jalna Campaign: भेसळखोरांविरोधातील धडक मोहिमेला जालन्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद; तुकाराम मुंढेंच्या कौतुकाचे बॅनर शहरभर झळकले

विष्णू नाझरकरजालना : अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभर सुरू केलेल्या भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, बनावट औषधे आणि नियमभंग करणाऱ्या आस्थापनांविरोधातील धडक कारवाईचे पडसाद आता जालना शहरातही उमटू लागले आहेत. त्यांच्या या धाडसी मोहिमेचे स्वागत करत शहरातील विविध चौकांमध्ये आणि प्रमुख मार्गांवर स्वागतपर बॅनर लावण्यात आले असून, नागरिकांनी त्यांच्या कार्याचे मनापासून कौतुक केले आहे..गेल्या काही दिवसांपासून अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यभर राबविलेल्या मोहिमेत अनेक ठिकाणी कारवाई करत भेसळयुक्त अन्नपदार्थ जप्त केले, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यावसायिकांवर दंडात्मक कारवाई केली आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. या धडक मोहिमेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, जालना शहरात अज्ञात नागरिकांनी बसस्थानक परिसर, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा आणि मस्तगड परिसरात आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे बॅनर लावले आहे. त्यामुळे शहरभर एकच चर्चा सुरू झाली आहे..दरम्यान, शहरात झळकलेल्या बॅनरमधून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या प्रामाणिक, पारदर्शक आणि जनहिताच्या कार्याचे अभिनंदन करण्यात आले आहे. 'भेसळमुक्त महाराष्ट्रासाठी आपल्या धाडसी नेतृत्वाला सलाम', 'जनतेच्या आरोग्यासाठी कठोर भूमिका घेतल्याने आपल्या कार्याला सलाम 'अशा आशयाचे संदेश बॅनरवर झळकत असून, नागरिकांकडून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.