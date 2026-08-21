मराठवाडा

Ganja Seized : शेतात 22 किलो ओला, सुका मिळून तब्बल 5 लाख 58 हजार रुपये किंमतीचा गांजा जप्त

शेतात संशियत कचरू गुसिंगे याने गांजाची लागवड केल्याची माहिती अंबड पोलिसांना मिळाल्यानंतर पोलिसांनी छापा टाकून केली कारवाई.
Wet and Dry Ganja Seized

Wet and Dry Ganja Seized

sakal

बाबासाहेब गोंटे
Updated on

अंबड - जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील कौचलवाडी शिवारातील गट नं. 847 मधील शेतात यातील संशियत कचरू शिवलाल गुसिंगे याने गांजाची लागवड केल्याची माहिती अंबड पोलिसांना गुप्त बातमीदारा मार्फत मिळाल्यानंतर पोलिसांनी छापा टाकून कारवाई केली.

Loading content, please wait...
Ambad
police
crime
Marathi News Esakal
www.esakal.com