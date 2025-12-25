Pachod Crime : डिजे वाजवून पाचोड येथे दुचाकीसह अन्य साहित्य पेटविले; बारा जणांविरुद्ध गुन्हा

पाचोड - बारा तरुणांनी गैरकायद्याची गर्दी जमवून डिजेच्या निनादात घरासमोर उभ्या केलेल्या दोन दुचाकीसह एक ॲटलस सायकल व बाज, दोन खुर्च्या जाळून नुकसान केल्याची घटना गुरुवारी (ता.२५) पाचोड येथील कल्याणनगर (ता.पैठण) भागात येथे पहाटे तीन वाजेच्या सुमारास घडली..यासंबंधी अधिक माहिती अशी, पाचोड येथील कल्याणनगर भागात गावांतील बारा तरुणांनी पहाटे तीन वाजेच्या सुमारास पांढऱ्या रंगाची एक स्कुटी (क्रमांक एम एच २० डि एच २८४१), डीलक्स कंपनीची जुनी वापरातील मोटार सायकल, ॲटलास कंपनीची सायकल, दोन फायबर खुर्च्या, एक सुती दोरी असलेली लोखंडी बाज अशा एकूण ५६ हजार ५०० रुपये किंमतीचे साहित्य जमा करून डिजे वाजवत त्यास पेटवून दिले..आपले साहित्य जाळल्याचे पाहुन संबंधिताने पाचोड पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. ही माहिती मिळताच सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडीत, पोलिस उपनिरीक्षक राम बारहाते, सहाय्यक फौजदार आण्णासाहेब गव्हाणे, नेताजी जाधव आदीनी घटनास्थळी धाव घेऊन घर व परिसरात चोहीबाजुने पाहणी केली..मिराबाई वैजिनाथ काळे (वय-37 वर्ष, रा. कल्याणनगर (ता.पैठण) या महिलेच्या फिर्यादीवरून शाहरुख शब्बीर शेख, आदेश उर्फ लल्या हरिचंद्र नेमाणे, विठ्ठल बापू एखंडे ,बब्बू फिरोज पठाण, अतुल दत्ता हिवाळे, अरबाज फिरोज शेख, सर्फराज शेख (पूर्ण नाव माहित नाही), सागर मोरे, दाद्या उर्फ शुभम मुंजाळ, ओमकार धनवट सर्व रा. कल्याणनगर, कुणाल हरिचंद्र म्हस्के रा. शिवाजीनगर, अलीम पठाण,कल्लू खलील शेख दोघे रा. इस्लामपूरा (पाचोड) या बारा जणांविरुद्ध पाचोड (ता. पैठण) पोलीसांनी गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडीत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक राम बारहाते व आण्णासाहेब गव्हाणे करित आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.