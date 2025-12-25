मराठवाडा

Pachod Crime : डिजे वाजवून पाचोड येथे दुचाकीसह अन्य साहित्य पेटविले; बारा जणांविरुद्ध गुन्हा

बारा तरुणांनी डिजेच्या निनादात घरासमोर उभ्या केलेल्या दोन दुचाकीसह अन्य साहित्य जाळून नुकसान केल्याची घटना घडली.
हबीबखान पठाण
पाचोड - बारा तरुणांनी गैरकायद्याची गर्दी जमवून डिजेच्या निनादात घरासमोर उभ्या केलेल्या दोन दुचाकीसह एक ॲटलस सायकल व बाज, दोन खुर्च्या जाळून नुकसान केल्याची घटना गुरुवारी (ता.२५) पाचोड येथील कल्याणनगर (ता.पैठण) भागात येथे पहाटे तीन वाजेच्या सुमारास घडली.

