लातूर - शहरात एक कोरोना रुग्ण नसला तरी धोका टळलेला नाही त्यामुळे शहरात फिरते फिवर क्लिनिक सुरु करुन संबंध लातूर शहरातील नागरिकांची तपासणी करावी, अशी मागणी महापालिकेचे सभागृह नेते व भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते शैलेश गोजमगुंडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. लातूर शहरात सद्यस्थितीत एकही कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळला नसला तरी, येत्या काळातला धोका कमी झालेला नाही. साठी चीनच्या वुहान तथा हिमाचल प्रदेशच्या धर्तीवर लातूरमध्येही प्रत्येक नागरिकाची तपासणी करूनच लॉकडाऊन शिथील करावे अशी मागणी व सूचना गोजमगुंडे यांनी केली आहे. यासाठी मनपा हद्दीतील १८ प्रभागात १८ फिरते फिवर क्लिनिक सुरू करावेत. त्यात एक डॉक्टर व किमान ३ सहाय्यक नेमण्यात यावेत. हेही वाचा - शेती, शेतकरी आणि कोरोना....असे बदललेय ग्रामीण जीवन याच क्लिनिकमध्ये आवश्यक ती आरोग्य साधन सामुग्री उपलब्ध करून देण्यात यावी व लोकांनी रुग्णालयात येण्यापेक्षा रुग्णालयच लोकांच्या दारी नेऊन सरसकट लातूर शहरवासीयांची तपासणी करुनच लॉकडाऊन शिथील करण्याचा निर्णय घ्यावा. यासाठी भाजपचे शहरातील बुथ कार्यकर्ते या अभियानास संपूर्ण मदत करतील, अशी ग्वाही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनात दिली आहे.

