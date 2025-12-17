मराठवाडा

Marathwada News : सिल्लोड तालुक्यात भीषण दुर्घटना: जनावरांच्या गोठ्याला आग, सात जनावरे जळून खाक!

Cattle Shed Fire : सिल्लोड तालुक्यातील पिरोळा येथे झालेल्या भीषण आगीत शेतकऱ्याच्या जिवापाड जपलेल्या जनावरांचा होरपळून मृत्यू झाला. या घटनेमुळे संपूर्ण गावात हळहळ व्यक्त होत असून तातडीच्या नुकसान भरपाईची मागणी होत आहे.
Devastating Fire at Cattle Shed in Sillod

Sakal

सचिन चोबे
Updated on

सिल्लोड : जनावरांच्या गोठ्याला आग लागून 7 जनावरे जळून खाक झाली तर दोन बैल गंभीर भाजल्याची घटना पिरोळा (ता.सिल्लोड) येथे बुधवारी (ता.17) रोजी रात्री आठ वाजेच्या सुमारास घडली. पिरोळा येथील शेतकरी गजानन रंगराव काळे यांच्या गट क्रमांक 39 मध्ये असलेल्या शेतात जनावरांसाठी गोठा केलेला होता.

Marathwada
fire
animal
Cattle
Chhatrapati Sambhajinagar

