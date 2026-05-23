Petrol Shortage: पालकमंत्री थेट पेट्रोलपंपावर! तीन हजार लिटर पेट्रोलचा केला होता साठा; कुठे किती इंधन? आकडेवारी आली समोर

Chhatrapati Sambhaji Nagar News: छत्रपती संभाजी नगर शहरातील एका पेट्रोल पंप चालकाने डिझेल नसल्याचा बनाव करुन तब्बल तीन हजार लिटर इंधनाचा साठा केला होता. ही बाब जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी तातडीने पेट्रोल पंपावर धडक मारली आणि डिझेलचं वितरण सुरु झालं..छत्रपती संभाजीनगरमधील ज्या पेट्रोल पंपावर डिझेल असूनही डिझेल देणं बंद केलं होतं, त्या ठिकाणी पालकमंत्र्यांनी भेट देऊन कारवाई करण्याच्या प्रशासनाला सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर पेट्रोल पंप चालकाने डिझेल वाटपाला सुरुवात केली. पेट्रोल पंपावर 3000 लिटरपेक्षा जास्त डिझेल असतानाही संपले म्हणून सांगून डिझेल देणे बंद केले होते. शेतकऱ्यांनी जाब विचारल्यानंतर शेतकऱ्याला संपलं असं सांगितलं गेलं. स्टॉक किती आहे हे दाखवत नव्हते..ही बाब लक्षात आल्यानंतर पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी पेट्रोल पंपावर येऊन भेट दिली. ते येताच पेट्रोल पंप चालक आणि कर्मचारी तिथून पळून गेले होते. पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी जिल्हाधिकारी आणि पुरवठा अधिकाऱ्यांना फोन करून तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या. पालकमंत्री गेल्यानंतर अर्धा तासाच्या आत पेट्रोल पंप पुन्हा सुरू करून डिझेल वाटप सुरू करण्यात आले..संभाजीनगरमध्ये इंधनाचा साठा किती?छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल संदर्भातील 22 मे 2026 चा स्टॉक रिपोर्ट समोर आला आहे. या अहवालानुसार शहरात पेट्रोलचा एकूण साठा 21 लाख 78 हजार लिटर होता. त्यापैकी 6 लाख 61 हजार लिटर विक्री झाली असून सध्या 15 लाख 17 हजार लिटर पेट्रोल शिल्लक आहे. तर 7 लाख 65 हजार लिटर पेट्रोल ट्रान्झिटमध्ये असल्याची माहिती आहे.डिझेलचा एकूण साठा 25 लाख 80 हजार लिटर होता. त्यापैकी 12 लाख 72 हजार लिटर डिझेलची विक्री झाली. सध्या 13 लाख 8 हजार लिटर डिझेल उपलब्ध असून 12 लाख 55 हजार लिटर डिझेल ट्रान्झिटमध्ये आहे. दरम्यान, काही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या रांगा दिसत असल्या तरी शहरात मोठ्या प्रमाणात इंधनसाठा उपलब्ध असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे.