Zilla Parishad Election Result: संभाजी नगरमध्ये पुन्हा एमआयएमची चमक; जिल्हा परिषदेत कुणाला किती जागा मिळाल्या?

Chhatrapati Sambhaji Nagar ZP Election Results 2026 AIMIM Shines Again: राज्यातल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे निकाल हाती येत आहेत. दुपारी १२ वाजता हाती आलेल्या कलांनुसार भाजप सर्वात जास्त जागा घेत आघाडीवर आहे.
Chhatrapati Sambhaji Nagar Results: छत्रपती संभाजी नगर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत एमआयएमचे तब्बल ३३ नगरसेवक निवडून आलेले होते. सोमवारी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचे निकाल हाती येत आहेत. दुपारी १२ वाजण्याच्या दरम्यान अनेक ठिकाणचे कल हाती आलेले आहेत. संभाजीनगर पंचायत समितीमध्ये एमआएमचे ३ सदस्य वजयी झाले आहेत. अंतिम निकाल संध्याकाळी ५ नंतर हाती येणार आहेत.

