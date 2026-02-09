Zilla Parishad Election Result: संभाजी नगरमध्ये पुन्हा एमआयएमची चमक; जिल्हा परिषदेत कुणाला किती जागा मिळाल्या?

Chhatrapati Sambhaji Nagar Results: छत्रपती संभाजी नगर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत एमआयएमचे तब्बल ३३ नगरसेवक निवडून आलेले होते. सोमवारी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचे निकाल हाती येत आहेत. दुपारी १२ वाजण्याच्या दरम्यान अनेक ठिकाणचे कल हाती आलेले आहेत. संभाजीनगर पंचायत समितीमध्ये एमआएमचे ३ सदस्य वजयी झाले आहेत. अंतिम निकाल संध्याकाळी ५ नंतर हाती येणार आहेत..दुपारी १२ वाजताच्या आकडेवारीनुसार, संभाजीनगर पंचायत समितीमध्ये एमआयएमचे तीन, शिवसेनेचा एक, काँग्रेसचे दोन, भाजपचा एक, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक सदस्य विजयी झाला आहे. तर दोन अपक्ष सदस्य विजयी झाले आहेत..Kamlesh Bodke : राजकीय षडयंत्र की गुन्हेगारी? नगरसेवक बोडके यांच्यावर अपहरणापाठोपाठ आता मारहाणीचा गुन्हा.तसेच पैठण पंचायत समितीमध्ये ठाकरे गटाचे दोन आणि राष्ट्रवदी काँग्रेसचा एक सदस्य विजयी झाला आहे. खुलताबाद तालुक्यातल्या बाजार सावंगी, गदाना आणि वेरूळ गटातून तिन्ही भाजपचे उमेदवार विजयी झाले आहेत..Parbhani ZP Election: घराणेशाहीला बसवलं घरात! वरपुडकरांच्या मुलगा, मुलगी, सुनेसह पुतण्याचाही पराभव; माजी मंत्र्याला मोठा धक्का.छत्रपती संभाजीनगर पंचायत समिती निकाल(एकूण ९ पंचायत समिती)१)छत्रपती संभाजीनगर एकूण (२०)भाजप : 4शिवसेना : 3शिवसेना UBT: 1NCP :MIM : 3काँग्रेस 2२)पैठण तालुका (१८)भाजप : 1शिवसेना : 11शिवसेना UBT: 2NCP : 1३)गंगापूर तालुका (१८)भाजप : 6शिवसेना : 4शिवसेना UBT: 1NCP : 2४)वैजापूर तालुका (१६)भाजप : 2शिवसेना : 5शिवसेना UBT: 3NCP : 4NCP SP : 1५)कन्नड तालुका (१६)भाजप : 4शिवसेना : 5शिवसेना UBT: 2NCP : 2६)खुलताबाद तालुका (६)भाजप : 3शिवसेना : 2शिवसेना UBT: 1NCP :७)फुलंब्री तालुका (८) :भाजप : 4शिवसेना : 2शिवसेना UBT: 1NCP :८)सिल्लोड तालुका (१८)भाजप : 3शिवसेना : 9शिवसेना UBT: 2,NCP :९)सोयगाव तालुका (६) :भाजप : 1शिवसेना : 3शिवसेना UBT: 1NCP :.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.