जुन्या कायगावजवळ धावत्या एसटीचा टायर निखळला; चालकाच्या प्रसंगावधानाने ३८ प्रवाशांचे प्राण वाचले

कायगाव : छत्रपती संभाजीनगर ते अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्गावर जुने कायगाव (ता. गंगापूर) येथे शनिवारी (ता. ३) दुपारी तीन ते साडेतीन वाजेच्या सुमारास धावत्या एसटी महामंडळाच्या बसचा अॅक्सलमधून उजव्या बाजूचा टायर निखळून पडला. गाडी सुमारे वीस फूट अंतरावर फरफटत गेली. मात्र चालकाने प्रसंगावधान राखून ३८ प्रवाशांचे प्राण वाचवले. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..छत्रपती संभाजीनगरहून दुपारी पावणेदोन वाजता ही बस डेपोतून निघाली होती. शहरापासून ४५ ते ५० किलोमीटर अंतराचा प्रवास करीत बस गंगापूर तालुक्यातील जुने कायगावजवळ येताच हा अपघात झाला..सुदैवाने या अपघातात कोणालाही गंभीर दुखापत झाली नाही. सर्व प्रवासी सुखरूप आहेत. ही बस शिरूर डेपोची असून अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील कांभी गावचे चालक व्ही. के. शेळके व पाथर्डी तालुक्यातील एकनाथवाडी गावचे वाहक ए. एस. माने होते..अपघातग्रस्त बसचा क्रमांक एमएच १४ एमएच ७०२५ असून छत्रपती संभाजीनगर-नेवासा फाटा-अहिल्यानगर-शिरूर-पुणे मार्गावर जाणारी ही बस होती.गंगापूर एसटी डेपोचे आगार प्रमुख विजय बोरसे, वाहन परीक्षक व्ही. के. कुकलारे, हेड मेकॅनिक साठे यांनी घटनास्थळी जाऊन अपघातग्रस्त बसची पाहणी केली. प्रवासी सुखरूप आहेत की नाही याची आस्थेने चालक, वाहक यांच्याकडे चौकशी केली..कसा घडला अपघातस्पीडब्रेकर व गाव जवळ आल्याने चालकाने बसचा वेग कमी केला होता. त्यामुळे ४० च्या स्पीडमध्ये रनिंगमध्ये अॅक्सलमधून समोरचा उजव्या बाजूचा टायर निघून रस्त्याच्या बाजूला जाऊन पडला. तर दुसऱ्या बाजूचाही टायर निघाला. गाडी थेट अॅक्सलवर खाली आदळली. प्रवासी प्रचंड घाबरले, पण सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली. मात्र काही प्रवाशांना थोडाफार मुक्का मार लागला. गाडीतून सर्व प्रवासी सुखरूप उतरवून पाठीमागून आलेल्या दुसऱ्या एसटी बसमध्ये बसवून दिले. रोडवर असलेल्या अपघातग्रस्त बसला क्रेनच्या साहाय्याने उचलून घेऊन जाण्यासाठी एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून रात्री उशिरापर्यंत शर्तीचे प्रयत्न सुरू होते..शिरूर डेपोत एक वर्षांपूर्वी ९ ते १० नवीन शोरूम लालपरी एसटी बस आल्या होत्या, त्यातील ही बस होती. मात्र एका वर्षातच त्या बसचा अॅक्सल निघून अपघात झाला. एसटी महामंडळ च्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार प्रत्येक बस डेपोतून चेक होऊनच निघते. ही पण चेक होऊन निघाली होती. असे त्यांनी सकाळ ला सांगितले..तांत्रिक बिघाडामुळे सदरील प्रकार घडला. यात चालकाचा दोष नाही, गाडीचा दोष तपासणीत निष्पन्न होईल. या विषयी ऑनलाईन तक्रार करून शिरूर डेपो व लेलंड कंपनीला माहिती दिली आहे.- विजय बोरसे, आगार प्रमुख, गंगापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.