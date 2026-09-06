Aurangabad Crime: लग्नाच्या चार महिन्यांतच विवाहितेने जीवन संपवले; छत्रपती संंभाजीनगर शहरातील घटना, सासरच्या सात जणांवर गुन्हा दाखल

छत्रपती संभाजीनगर : चार महिन्यांपूर्वीच विवाह झालेल्या २४ वर्षीय तरुणीने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना शनिवारी (ता. पाच) सकाळी साडेसातच्या सुमारास जाधवाडी परिसरातील सुरेवाडीत उघडकीस आली. निकिता ऋषीकेश वाकळे असे मृताचे नाव आहे. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...एप्रिल महिन्यातच निकिताचा विवाह झाला होता. तिचे बीएस्सीपर्यंत शिक्षण झालेले होते. पती ऋषीकेश बीएस्सी नर्सिंग झालेला असून, तो एका खासगी रुग्णालयात नोकरीला आहे. निकिताचे आई-वडील शेती करतात, तर भाऊ खुलताबाद येथे एसी-फ्रीज दुरुस्तीचे काम करतो. निकिताचे वडील गणेश अर्जुन पठारे (वय ४७, रा. देव पिंपळगाव, ता. बदनापूर) यांनी पोलिसांत तक्रार दिली. .लग्नानंतर सासरची मंडळी चारचाकी घेण्यासाठी माहेरहून पैसे आणण्याचा तगादा लावत निकिताला शिवीगाळ व मारहाण करत असत. याला कंटाळून तिने आत्महत्या केल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्या आधारे हर्सूल पोलिस ठाण्यात छळ आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पती ऋषीकेश सोमीनाथ वाकळे (वय २६) याच्यासह रेखा सोमिनाथ वाकळे (वय ३८), सोमिनाथ कचरू वाकळे (वय ५३), दीक्षा तांबे (वय २९), सुमीत सोमिनाथ वाकळे (वय २०), अनिता दामोधर पवार (वय ३५), मंदा हरिदास दारकुंडे (वय ३३, रा. सर्व सुरेवाडी जाधववाडी) या सात जणांविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.पोलिस ठाण्यात ठिय्या, घाटीत गर्दीघटनेची माहिती मिळताच माहेरच्या सुमारे २०० नातेवाइकांनी घाटी रुग्णालयात गर्दी करत आक्रोश केला. सासरच्यांवर गुन्हा नोंद झाल्याशिवाय पोस्टमॉर्टेम करू देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा नातेवाइकांनी घेतला. दुसरीकडे काही आई-वडिलांनी हर्सूल पोलिस ठाण्यात ठाण मांडले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.