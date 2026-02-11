Mother Killed Son : आईनेच जावयाच्या मदतीने काढला पोटच्या मुलाचा काटा, तपासात खळबळजनक माहिती समोर

छत्रपती संभाजीनगरमधील लासूर स्टेशन परिसरात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आईनेच जावयाच्या मदतीने पोटच्या पोराची सुपारी देऊन हत्या केल्याची घटना घडली आहे. रक्ताच्या नात्याला काळिमा फासणाऱ्या या घटनेने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. .शहानवाजपूर शिवारातील एका विहिरीत २६ जानेवारी रोजी आढळलेल्या बेवारस मृतदेहाचे गूढ पोलिसांनी उलगडले आहे. विहिरीत अंदाजे ३५ ते ४० वर्षांच्या वयोगटातील पुरुषाचा मृतदेह तरंगत असल्याचे काही लोकांनी पाहिले. मृतदेह बुडावा म्हणून विहिरीच्या तळाशी दगडाने भरलेले पोते ठेवण्यात आले आणि त्याला दोरीने मृतदेह बांधण्यात आला. पण तो फुगून वर आला आणि पाण्यावर तरंगू लागला. याबाबत पोलिसांना माहिती देण्यात आली..पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. पाहणी केली असता हा घातपात असल्याचे स्पष्ट झाले. हा खून कशासाठी केला हा मोठा प्रश्न होता. तसेच मृताची ओळख पटवणे देखील मोठे आव्हान होते. पण पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवली अन् धक्कादायक माहिती समोर आली. .आईनेच जावयाच्या मदतीने आपल्या मुलाची सुपारी देऊन हत्या घडवून आणल्याचे समोर आले. मुलगा सतत घरात त्रास देत होता. मारहाण करत होता यामुळे ती त्रासून गेली होती. अखेर कंटाळून तिने आपला जावई कमलसिंग सिंगल याला हा सगळा प्रकार सांगितला. यावर त्यांनी मुलाला ठार करण्याच निर्णय घेतला. यासाठी कमलसिंगचा मित्र गोरख अहिरे याला साथीला घेतले. त्याला ३० हजार रुपये सुपारी देण्यात आली. .डीएनए चाचणीने आईचे पितळ उघडमृतदेहावरील कपड्यांवरून ओळख पटवण्याचा प्रयत्न झाला, पण सुरुवातीला नातेवाईकांनी ओळख नाकारली. अखेर पोलिसांनी आईचा डीएनए नमुना घेऊन फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवला. लॅबच्या अहवालात आईचा डीएनए जुळला.चौकशीत तिने गुन्हा कबूल केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.