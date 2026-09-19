मराठवाडा

Chh. Sambhajinagar News : एमआयएमच्या प्रस्तावाला भाजपचा होकार; गौरी-गणपतीचा उल्लेख करत विरोधी पक्षाचे ‘सोशल इंजिनिअरिंग’

गौरी-गणपतीचा हवाला देत एमआयएमकडून हिंदू सणांवर भर; भाजप-शिवसेनेची तत्काळ साथ मिळत सभागृहात नव्या ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ची चर्चा चांगलीच रंगली
Chh. Sambhajinagar News

Chh. Sambhajinagar News

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सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर,: साडेपाच वर्षांच्या प्रशासकीय कार्यकाळानंतर महापालिकेत भाजप-शिवसेनेची सत्ता स्थापन झाली, तर ३३ नगरसेवक निवडून आलेला ‘एमआयएम’ हा विरोधी पक्ष बनला. सत्तास्थापनेनंतर भाजप-शिवसेना आणि एमआयएमच्या नगरसेवकांमध्ये सातत्याने संघर्ष सुरू आहे; पण शुक्रवारी (ता. १८) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. विरोधी पक्षनेते समीर साजेद बिल्डर यांनी गौरी-गणपती सणानिमित्त सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्याची मागणी केली आणि महापौर समीर राजूरकर यांनी सभा तहकूब केली.

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