Chh. Sambhajinagar News : एमआयएमच्या प्रस्तावाला भाजपचा होकार; गौरी-गणपतीचा उल्लेख करत विरोधी पक्षाचे ‘सोशल इंजिनिअरिंग’

छत्रपती संभाजीनगर,: साडेपाच वर्षांच्या प्रशासकीय कार्यकाळानंतर महापालिकेत भाजप-शिवसेनेची सत्ता स्थापन झाली, तर ३३ नगरसेवक निवडून आलेला ‘एमआयएम’ हा विरोधी पक्ष बनला. सत्तास्थापनेनंतर भाजप-शिवसेना आणि एमआयएमच्या नगरसेवकांमध्ये सातत्याने संघर्ष सुरू आहे; पण शुक्रवारी (ता. १८) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत वेगळेच चित्र पाहायला मिळाले. विरोधी पक्षनेते समीर साजेद बिल्डर यांनी गौरी-गणपती सणानिमित्त सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्याची मागणी केली आणि महापौर समीर राजूरकर यांनी सभा तहकूब केली..हिंदू सणांचा मुद्दा उपस्थित करून एमआयएमने ‘सोशल इंजिनिअरिंग’चा प्रयत्न केल्याची चर्चा यानिमित्त सुरू झाली. महापालिकेची शुक्रवारी महापौर राजूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सकाळी अकराला सर्वसाधारण सभा होती. सभेला सुरवात होताच विरोधी पक्षनेते समीर बिल्डर यांनी ‘सध्या सर्वत्र गणेशोत्सव साजरा होत आहे. त्यात आज गौरी सणानिमित्त घरोघरी प्रसाद आहे. त्यामुळे महिला सदस्यांना सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहण्यास अडचण आहे. म्हणून सभा तहकूब करून नवीन तारीख जाहीर करावी’, .Pune News: पुणे महापालिकेत सत्ताधारी-विरोधक भिडले; पाणीटंचाईवर चर्चा अर्धवट, बोपोडी दर्ग्यावरील कारवाईच्या मुद्द्यावरून वाद !.असा प्रस्ताव ठेवला. भाजपचे नगरसेवक राजू वैद्य यांनी ‘एमआयएमला हिंदू सणांबद्दल जिव्हाळा आहे, याचे कौतुक वाटते’, असे म्हणत वैद्य यांनीदेखील सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्याची मागणी केली. त्यानंतर सभागृहनेते गोविंद केंद्रे आणि शिवसेनेचे गटनेते किशोर नागरे यांनीही अशाच भावना व्यक्त केल्याने महापौरांनी सभा तहकूब करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, एमआयएम पक्षाने हिंदू सणांचा मुद्दा उपस्थित करत ‘सोशल इंजिनिअरिंग’चा प्रयत्न केल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.