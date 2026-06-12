Chhatrapati Sambhajinagar Crime : छत्रपती संभाजीनगर हळहळले ! कोर्टाचा निर्णय पचला नाही; तासाभरातच मुलाकडून ८४ वर्षीय वडिलांची हत्या

मालमत्तेच्या वादातून रक्ताचे नाते किती क्रूर होऊ शकते, याचे विदारक उदाहरण छत्रपती संभाजीनगरमध्ये समोर आले आहे. न्यायालयाने घराचा ताब्याचा निकाल वृद्ध आई-वडिलांच्या बाजूने दिल्यानंतर अवघ्या एका तासाच्या आत पोटच्या मुलाने ८४ वर्षीय वडिलांना धारदार शस्त्राने वार करून ठार मारले. ही घटना रेल्वे स्टेशन परिसरातील अबरार कॉलनीत घडली. .मृत व्यक्तीचे नाव जाफर कमरुद्दीन पटेल सय्यद (वय ८४) असे आहे. ते जलसंपदा विभागातून सेवानिवृत्त होते. त्यांच्या पत्नी, चार मुली आणि तीन मुलगे असे मोठे कुटुंब आहे. मुख्य आरोपी त्यांचाच मुलगा अब्दुल रहेमान अब्दुल जाफर याला सातारा पोलिसांनी घटनेच्या दीड तासाच्या आत अटक केली आहे..Dombivli News: घरातून तीव्र दुर्गंधी, शेजाऱ्यांनी दरवाजा उघडताच बसला मोठा धक्का; ४ दिवस आधीच....अब्दुल रहेमान गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या वृद्ध आई-वडिलांना मालमत्तेसाठी मानसिक व शारीरिक छळ करत होता. त्याने काही काळापूर्वी आई-वडिलांना घराबाहेर काढून संपूर्ण घराचा ताबा स्वतःकडे घेतला होता. त्यामुळे हे वृद्ध दांपत्य पुण्यातील आपल्या दुसऱ्या मुला-मुलींकडे आश्रयाला गेले होते. .Mumbai: दुधासाठी चिमुकला रडला, दारुड्या बापाचा संताप पेटला, रागात मुलाला अमानुष मारहाण, दरवाजावर धाडकन आपटलं अन्...; मुंबईत खळबळ.जाफर सय्यद यांनी आपल्या हक्काच्या घरासाठी न्यायालयात धाव घेतली. दीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर न्यायालयाने जाफर सय्यद व त्यांच्या पत्नीला घराचा ताबा परत देण्याचा आदेश दिला. मात्र, या आदेशानंतर एक तासही उलटला नव्हता, तोच अब्दुल रहेमानने वडिलांवर धारदार शस्त्राने हल्ला केला. जखमी अवस्थेत जाफर सय्यद यांचा जागीच मृत्यू झाला. .पोलीसांची तात्काळ कारवाईघटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपायुक्त रत्नाकर नवले, सहाय्यक पोलिस आयुक्त मनीष कल्याणकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट दिली. पोलिसांनी तात्काळ शहरात नाकेबंदी लावली आणि विशेष पथके तयार करून आरोपीचा शोध घेण्यात आला. सातारा पोलिसांच्या पथकाने आरोपीला पडेगाव परिसरातून ताब्यात घेतले. या घटनेमुळे संपूर्ण शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे. केवळ मालमत्तेच्या हव्यासापोटी मुलाने जन्मदात्या वडिलांचा खून केल्याची ही घटना समोर आल्याने परिसरात संतापाची लाट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.