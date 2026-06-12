मराठवाडा

Chhatrapati Sambhajinagar Crime : छत्रपती संभाजीनगर हळहळले ! कोर्टाचा निर्णय पचला नाही; तासाभरातच मुलाकडून ८४ वर्षीय वडिलांची हत्या

Property Dispute Murder : जाफर सय्यद यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. पोलिसांनी अवघ्या दीड तासात आरोपीला अटक केली. मालमत्तेच्या हव्यासामुळे कुटुंबातील नातेसंबंध तुटल्याचे हे धक्कादायक उदाहरण आहे.
Property Dispute Turns Fatal Within an Hour

Property Dispute Turns Fatal Within an Hour

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

मालमत्तेच्या वादातून रक्ताचे नाते किती क्रूर होऊ शकते, याचे विदारक उदाहरण छत्रपती संभाजीनगरमध्ये समोर आले आहे. न्यायालयाने घराचा ताब्याचा निकाल वृद्ध आई-वडिलांच्या बाजूने दिल्यानंतर अवघ्या एका तासाच्या आत पोटच्या मुलाने ८४ वर्षीय वडिलांना धारदार शस्त्राने वार करून ठार मारले. ही घटना रेल्वे स्टेशन परिसरातील अबरार कॉलनीत घडली.

Loading content, please wait...
crime
family dispute
father and son
Chhatrapati Sambhajinagar