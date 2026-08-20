मराठवाडा

Talathi Job Fraud: बनावट ई-मेल, स्वाक्षरी अन् नियुक्ती आदेश; छत्रपती संभाजीनगरात तलाठी पदाच्या नावाखाली दोघांकडून ४१.५० लाखांची फसवणूक

Talathi Job Fraud Cheats Two People of 41 Lakh in Sambhajinagar: जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे बनावट ई-मेल, ओळखपत्रे व तहसीलदारांच्या खोट्या स्वाक्षरीच्या आधारे तलाठी पदावर नियुक्तीचे आदेश; प्रशिक्षणापासून नियुक्तीपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया खोटी असल्याचे तपासात उघड
Talathi Recruitment Fraud Chhatrapati Sambhajinagar Fake Emails Signatures and Orders Used to Cheat Two People of 41 Lakh

Talathi Recruitment Fraud Chhatrapati Sambhajinagar Fake Emails Signatures and Orders Used to Cheat Two People of 41 Lakh

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे बनावट ई-मेल आयडी, ओळखपत्रे, टॅब आणि तहसीलदार शिवानंद बिडवे यांच्या नावाने बनावट स्वाक्षरी पत्राआधारे तलाठी पदाचे नियुक्ती आदेश दिल्याचा प्रकार समोर आला. शिवाय दोघांकडून तब्बल ४१ लाख ५० हजार रुपयेही उकळले. ही घटना २४ फेब्रुवारी ते १३ ऑगस्टदरम्यान घडली.

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