Talathi Job Fraud: बनावट ई-मेल, स्वाक्षरी अन् नियुक्ती आदेश; छत्रपती संभाजीनगरात तलाठी पदाच्या नावाखाली दोघांकडून ४१.५० लाखांची फसवणूक

छत्रपती संभाजीनगर: जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे बनावट ई-मेल आयडी, ओळखपत्रे, टॅब आणि तहसीलदार शिवानंद बिडवे यांच्या नावाने बनावट स्वाक्षरी पत्राआधारे तलाठी पदाचे नियुक्ती आदेश दिल्याचा प्रकार समोर आला. शिवाय दोघांकडून तब्बल ४१ लाख ५० हजार रुपयेही उकळले. ही घटना २४ फेब्रुवारी ते १३ ऑगस्टदरम्यान घडली..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.बाळासाहेब हरबक आणि त्याचा एक साथीदार अशी फसवणूक करणाऱ्यांची नावे असून त्यांच्याविरोधात सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सहायक महसूल अधिकारी अनिल कारभारी भगत (वय ४३) यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार, आजिनाथ ज्ञानेश्वर वरकड (वय ४३, रा. मावसाळा, ता. खुलताबाद) यांनी अर्ज दिला. .आजिनाथ यांच्या पत्नी अश्विनी तुपे आणि अक्षय साईनाथ गायकवाड (रा. एन-२, सिडको) यांचा भाऊ स्वप्निल गायकवाड यांना तलाठी पदावरील नियुक्तीचे आदेश १० ऑगस्ट २०२६ रोजी ई- मेलवरून बाळासाहेब हरबक व साथीदारांनी पाठवले. १३ ऑगस्टला केलेल्या पडताळणीत हे आदेश बनावट असल्याचे उघड झाले. .नियुक्तीपूर्वी २४ फेब्रुवारीपासून सुभेदारी विश्रामगृह, तहसील कार्यालय व पंचायत समितीत आठवड्यातून तीन दिवस प्रशिक्षणही दिले गेले. पुणे व कोल्हापूरहून प्रशिक्षक येत असल्याचे सांगण्यात आले..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.ऑनलाइन व्यवहारआरोपींनी आजिनाथ यांच्या पत्नीच्या नियुक्तीसाठी १३.५० लाख, अक्षय यांच्या भावाच्या नियुक्तीसाठी २८ लाख घेतले. ही सर्व रक्कम ऑनलाइन, फोनपे व रोख स्वरूपात दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. सहायक निरीक्षक मनोज शिंदे तपास करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.