Chhatrapati Sambhajinagar: हलक्या पावसाचा अंदाज, पण उकाडा कायम; कसा राहील आठवडा ?

छत्रपती संभाजीनगर: २१० जिल्ह्यात आज (ता. २२) दुपारनंतर किंवा सायंकाळी काही भागांत हलका पाऊस होऊ शकतो. काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगाने सोसाट्याचे वारे वाहू शकतात, असा हवामान विभागाचा अंदाज आहे. मात्र, कमाल ३८ तर किमान तापमान २६ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राह शकते. त्यामुळे उकाडा कायम राहील, असाही अंदाज आहे..यंदा जूनचा तिसरा आठवडा सुरू झाला तरीही मॉन्सूनची (नैऋत्य मोसमी वारे) प्रतीक्षा कायम आहे. त्यामुळे सूर्य मेप्रमाणे तळपत आहे. दरम्यान, मॉन्सूनच्या प्रगतीसाठी पोषक परिस्थिती निर्माण होत आहे. काल (ता. २१) मॉन्सूनची प्रगती झाली नसली तरी उद्यापर्यंत (ता. २३) महाराष्ट्रासह तेलंगणा, ओडिशा, झारखंड, बिहारचा उर्वरित भाग आणि छत्तीसगडच्या काही भागांत मॉन्सून दाखल होण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली, त्याचा जिल्ह्याच्या वातावरणावर परिणाम होऊ शकतो..जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ १३. मिमी पाऊसजिल्ह्याची जून महिन्यातील सरासरी पर्जन्यमान १२५.२० मिलिमीटर आहे. गतवर्षी जून २०२५ मध्ये १३८.९० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली होती. मात्र, यंदा आतापर्यंत केवळ १३.३० मिलिमीटर पाऊस झाला..कसा राहील आठवडा ?जिल्ह्यात २२ ते २४ जूनपर्यंत अंशतः ढगाळ वातावरण राहून काही भागांत हलका पाऊस होऊ शकतो. मॉन्सूनची अपेक्षेप्रमाणे प्रगती झाल्यास २४ ते ३० जूनपर्यंत मात्र वातावरण ढगाळ राहील आणि दमदार पाऊसही होईल, असेही हवामान विभागाने स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.