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Chhatrapati Sambhajinagar: हलक्या पावसाचा अंदाज, पण उकाडा कायम; कसा राहील आठवडा ?

Light Rain Likely in Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात हलक्या पावसाची शक्यता असली तरी उकाडा कायम राहणार आहे. मॉन्सूनच्या आगमनाची प्रतीक्षा सुरू असून २४ जूननंतर पावसाची तीव्रता वाढण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: २१० जिल्ह्यात आज (ता. २२) दुपारनंतर किंवा सायंकाळी काही भागांत हलका पाऊस होऊ शकतो. काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगाने सोसाट्याचे वारे वाहू शकतात, असा हवामान विभागाचा अंदाज आहे. मात्र, कमाल ३८ तर किमान तापमान २६ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राह शकते. त्यामुळे उकाडा कायम राहील, असाही अंदाज आहे.

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Chhatrapati Sambhajinagar