मराठवाडा

Sugar Factory : छत्रपती संभाजीराजे साखर उद्योगाला ३.४८ कोटींचा नफा; उसाला प्रतिटन ३ हजार रुपये भाव

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिमेट्रिक टन ३ हजार रुपये भाव देण्याचा निर्णय छत्रपती संभाजीराजे साखर कारखाना व्यवस्थापनाने घेतला.
chhatrapati sambhajiraje sugar factory meeting

chhatrapati sambhajiraje sugar factory meeting

sakal

दिनेश शिंदे
Updated on

चित्तेपिंपळगाव - दिंदयाळनगर येथील छत्रपती संभाजीराजे साखर उद्योगाने २०२५-२६ च्या गाळप हंगामात आव्हानात्मक परिस्थितीतही उल्लेखनीय कामगिरी करत ३ कोटी ४८ लाख २८ हजार ५८५ रुपयांचा निव्वळ नफा मिळविला.

Loading content, please wait...
sugarcane
Profit
sugar industry news
Marathi News Esakal
www.esakal.com