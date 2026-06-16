Ardhapur News : अर्धापूर तालुक्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांची एनडीएला प्रेरणादायी भेट

अर्धापूर - आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या मनात देशप्रेमाची ज्योत प्रज्वलित करणारा एक प्रेरणादायी उपक्रम नुकताच पार पडला. भोई प्रतिष्ठान आणि अर्धापूर तालुका मराठी पत्रकार संघाच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या ‘पुण्यजागर’ प्रकल्पातील अर्धापूर तालुक्यातील विद्यार्थ्यांची पुण्यातील जगप्रसिद्ध एनडीएला शैक्षणिक भेट आयोजित करण्यात आली होती..अर्धापूर तालुक्यातील. आत्महत्या केलेल्या शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी पुण्यजागर हा शैक्षणिक प्रकल्प सुरू आहे. या प्रकल्पातील विद्यार्थ्यांनी एनडीएच्या सुमारे ७००० एकर परिसरात भूदल, नौदल आणि हवाई दलाच्या प्रशिक्षण व्यवस्थेची प्रत्यक्ष माहिती घेतली. विमाने, हेलिकॉप्टर, ड्रोन, अश्वदल तसेच विविध लष्करी साधने प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी मिळाल्याने विद्यार्थी भारावून गेले..भेटीदरम्यान एनडीएच्या अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांशी अत्यंत आपुलकीने संवाद साधला. सैन्यदलातील कठोर प्रशिक्षण, शिस्त, देशसेवा आणि त्याग याविषयी माहिती देणारी चित्रफीतही विद्यार्थ्यांना दाखविण्यात आली. भारत-पाक युद्धातील विजयाचे प्रतीक म्हणून जतन करून ठेवलेला पाकिस्तानी ध्वज पाहून विद्यार्थ्यांनी भारतीय सैनिकांच्या शौर्याला मनोमन सलाम केला..एनडीएच्या अत्याधुनिक मेसमध्ये एका टेबलवर ठेवलेले जेवणाचे ताट आणि समोरची रिकामी खुर्ची पाहून विद्यार्थ्यांची उत्सुकता वाढली. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी युद्धात बेपत्ता झालेल्या जवानांच्या स्मरणार्थ दररोज ते ताट ठेवले जाते, अशी माहिती दिली. ही भावना ऐकून उपस्थित विद्यार्थी आणि शिक्षक भावूक झाले..भेटीच्या शेवटी विद्यार्थ्यांनी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना, “आमचे वडील आमच्यात नाहीत, पण आम्ही खूप अभ्यास करू आणि सैन्यात भरती होऊन तुमच्यासारखीच देशसेवा करू,” असे सांगितले. विद्यार्थ्यांचा हा निर्धार ऐकून अधिकारीही गहिवरून गेले.या उपक्रमाचे संयोजक, भोई प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य युवा धोरण समितीचे मानद सदस्य डॉ. मिलिंद भोई यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकी शिक्षण न देता त्यांच्यात देशप्रेम, राष्ट्रभक्ती आणि देशसेवेची भावना रुजविणे हा या भेटीमागील मुख्य उद्देश होता. “सेवा परमो धर्मः ” हा मंत्र जगणाऱ्या भारतीय सैन्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हा उपक्रम आयोजित करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले..विद्यार्थिनी दुर्गा क्षीरसागर आणि नियती इंगोले यांनी एनडीएच्या परिसरातील पवित्र माती स्मृतिचिन्ह म्हणून सोबत घेतली. “भाविक काशीहून गंगाजल घेऊन येतात, आम्ही भारतमातेच्या या पवित्र भूमीची माती घेऊन जात आहोत. एक दिवस एनडीएमध्ये प्रवेश मिळवून देशसेवा करू,” असा संकल्प त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.या उपक्रमासाठी भोई प्रतिष्ठानचे मार्गदर्शक भूषण गोखले, आर. एम. श्रीधरन, ब्रिगेडियर विनोद कुमार, लेफ्टनंट कर्नल दलजीत सिंग तसेच हेमंत गोसावी, विजय घाणेकर, प्रमोद परदेशी, मनोज चौधरी आणि चंद्रकांत दोमा यांनी विशेष सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.