Umarga News : चिंचोलीच्या 'राष्ट्रपती' आणि 'पंतप्रधानां'चा शाळेत श्रीगणेशा! आमदारांच्या हस्ते 'व्ही.आय.पी.' स्वागत

उमरगा - देशातील सर्वोच्च घटनात्मक पद असलेले 'राष्ट्रपती' आणि देशाचा कारभार हाकणारे 'पंतप्रधान' एकाच वेळी शाळेत दाखल झाले तर? नक्कीच आश्चर्य वाटेल, पण हे अगदी खरं आहे! तालुक्यातील चिंचोली (भुयार) येथील दत्ता चौधरी यांच्या दोन सख्या भावांनी यंदा शाळेत प्रवेश घेतला असून, त्यांच्या या अनोख्या नावांची सध्या सर्वत्र जोरदार चर्चा रंगली आहे..'राष्ट्रपती' पहिलीत, तर 'पंतप्रधान' अंगणवाडीत!चिंचोली येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत 'राष्ट्रपती दत्ता चौधरी' याने इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेतला आहे. तर त्याचा लहान भाऊ 'पंतप्रधान दत्ता चौधरी' याचा अंगणवाडीत प्रवेश निश्चित झाला आहे. एकाच घरातील ही दोन्ही 'सर्वोच्च पदे' शाळेत जात असल्याने शिक्षकांसह ग्रामस्थांमध्ये मोठा कुतूहल आणि आनंदाचा विषय बनला आहे..नावांसाठी पालकांचा प्रशासकीय 'खटाटोप'मुलांना देशपातळीवरील सर्वोच्च पदांची नावे देण्याची इच्छा चिंचोलीचे सुशिक्षित तरुण दत्ता चौधरी यांच्या मनात होती. मात्र, ही नावे अधिकृत कागदपत्रांवर आणण्यासाठी त्यांना प्रशासकीय पातळीवर मोठा संघर्ष करावा लागला.श्री. चौधरी यांच्या पत्नी सोलापूर जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. दोन्ही मुलांचा जन्मही सोलापूर जिल्ह्यातच झाला. त्यामुळे दत्ता चौधरी यांनी सोलापूर महानगरपालिकेतून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून 'राष्ट्रपती' आणि 'पंतप्रधान' याच नावांचे अधिकृत जन्म दाखले मिळवले. एवढेच नव्हे तर, याच नावांचे त्यांचे 'आधारकार्ड' देखील तयार करण्यात आले आहे..आमदारांच्या हस्ते 'व्ही.आय.पी.' स्वागत!शाळेच्या पहिल्याच दिवशी या दोन्ही विशेष विद्यार्थ्यांचे अत्यंत उत्साहात स्वागत करण्यात आले. आमदार प्रविण स्वामी यांच्या हस्ते 'राष्ट्रपती' आणि 'पंतप्रधान' या दोन्ही चिमुरड्यांचे स्वागत करून त्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देण्यात आल्या. यावेळी गटशिक्षणाधिकारी अमोल रजपूत, उपसरपंच रणजीत गायकवाड, अशोक पवार, धिरज बेळंबकर, मुख्याध्यापक दादाराव सूर्यवंशी, सहशिक्षक जाधव चतुर्भुज, विनायक माळवदकर, राजकुमार रामतीर्थे, युवराज चव्हाण, लक्ष्मण बनसोडे, इंद्रायणी सोनवणे, शिल्पा वडे, संजय भोसले तसेच मुलांचे आई-वडील दत्ता चौधरी व कविता चौधरी यांच्यासह ग्रामस्थ आणि शिक्षक वर्ग उपस्थित होता. आपल्या आगळ्यावेगळ्या नावांनी संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष वेधून घेणारे हे दोन्ही भाऊ भविष्यात नक्कीच मोठी झेप घेतील, असा विश्वास परिसरातील नागरिक व्यक्त करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.