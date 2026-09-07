CJI Surya Kant: देशाच्या सरन्यायाधीशांनी घेतली बीडच्या रमाबाईंची दखल; लेकीच्या शिक्षणासाठी धावणाऱ्या महिलेला भरीव मदत

Ramabai Ransing Beed: मुलांच्या उज्वल भविष्यासाठी आणि शिक्षणासाठी आई कष्ट उपसत असते. बीडमधील एक आई मुलींच्या शिक्षणासाठी चक्क मॅरेथॉन स्पर्धेत धावली आणि देशभर हा विषय चर्चिला गेला. ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटी झालेल्या स्पर्धेची दखल आता देशाच्या सरन्यायाधीशांनी घेतली आहे. रमाबाई रणसिंग यांना राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाने भरीव मदत केलीय..कोण आहेत रमाबाई रणसिंग?रमाबाई रणसिंग या मूळच्या हिंगोली जिल्ह्यातल्या. चरितार्थासाठी त्या बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथे स्वयंपाकाचे काम करतात. अंबाजोगाई येथील भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या खोलेश्वर शैक्षणिक संकुलाच्या अमृत महोत्सवीवर्षानिमित्त शहरात ‘अमृत दौड’चे आयोजन करण्यात आले होते. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकापासून ते संत भगवानबाबा चौकाच्या दिशेने झालेल्या या खुल्या धावण्याच्या स्पर्धेत शेकडो तरुण-तरुणींनी सहभाग घेतला होता. पोलीस भरतीची तयारी करणारे अनेक युवक-युवती या स्पर्धेत सहभागी झाले होते..मुलींच्या शिक्षणासाठी धावण्याचा निर्णयआपल्या दोन मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी रमाबाई या धावण्याच्या मैदानात उतरल्या. साधी साडी, पायात स्लीपर आणि धावण्याचे कोणतेही अधिकृत प्रशिक्षण नसताना देखील ४७ वर्षीय रमाबाई रणवीर यांनी तरुण धावपटूंना मागे टाकत अंबाजोगाई येथे आयोजित ‘अमृत दौड’मध्ये प्रथम क्रमांक पटकावला. विशेष म्हणजे धावताना पायातील स्लीपर निसटू लागल्याने त्यांनी दोन्ही चप्पल हातात घेतल्या आणि पावसाने सर्द झालेल्या रस्त्यावर अनवाणी धावत अंतिम रेषा गाठली. त्यांच्या या जिद्दीचे दृश्य पाहून उपस्थितांच्या डोळ्यांत अक्षरशः अश्रू तरळले.देशभरातील माध्यमांनी या घटनेचं वार्तांकन केलं. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाने सदर महिलेला मदत करण्याचा हेतूने महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण मार्फत बीड जिल्हा विधी प्राधिकरणाशी संपर्क साधला. त्यानंतर बीड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव वहाब सय्यद यांनी रणसिंग यांच्याशी संपर्क साधत त्यांना बीड मधील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण येथे बोलावून घेतलं..प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण दिनेश सुराणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली रमाबाई रणसिंग व त्यांच्या दोन्ही मुलींना कपडे, बूट, चप्पल, शैक्षणिक साहित्य आदी भरीव स्वरूपाची मदत प्राधिकरणाच्या वतीने करण्यात आली. न्यायापालीकेच्या या औदार्याचं सध्या सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.