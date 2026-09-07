मराठवाडा

CJI Surya Kant: देशाच्या सरन्यायाधीशांनी घेतली बीडच्या रमाबाईंची दखल; लेकीच्या शिक्षणासाठी धावणाऱ्या महिलेला भरीव मदत

CJI Surya Kant takes note of Beed mother's grit: अंबाजोगाई येथील भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या खोलेश्वर शैक्षणिक संकुलाच्या अमृत महोत्सवीवर्षानिमित्त शहरात ‘अमृत दौड’चे आयोजन करण्यात आले होते. लेकीच्या शिक्षणासाठी रमाबाईंनी त्यात धावण्याचा निर्णय घेतला होता.
CJI Surya Kant

CJI Surya Kant

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Ramabai Ransing Beed: मुलांच्या उज्वल भविष्यासाठी आणि शिक्षणासाठी आई कष्ट उपसत असते. बीडमधील एक आई मुलींच्या शिक्षणासाठी चक्क मॅरेथॉन स्पर्धेत धावली आणि देशभर हा विषय चर्चिला गेला. ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटी झालेल्या स्पर्धेची दखल आता देशाच्या सरन्यायाधीशांनी घेतली आहे. रमाबाई रणसिंग यांना राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाने भरीव मदत केलीय.

Loading content, please wait...
Beed
cji
Ambajogai
Marathon
Marathi News Esakal
www.esakal.com