Abhijit Dipke: जंतरमंतर आंदोलनकर्त्यांना डावलल्याचा आरोप; मनीष ब्रह्मभट यांचा अभिजीत दीपके यांच्या घरासमोर ठिय्या

छत्रपती संभाजीनगर : जंतरमंतर आंदोलन हे संपूर्ण देशाचे आंदोलन होते. ते यशस्वी झाल्यानंतर पुढील दिशा ठरवण्यासाठी त्या आंदोलनात सहभागी असणाऱ्यांना सोबत घेण्याऐवजी आपल्या मित्रांना, भावांना सोबत घेणे चुकीचे आहे असा आरोप अभिजित दीपके यांच्यावर करीत सीजेपीच्या मनीष ब्रह्मभट यांनी रस्त्यावर ठिय्या दिला..कॉक्रोच जनता पार्टीचे (सीजेपी) प्रमुख अभिजित दीपके यांच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील निवासस्थानी दोन दिवसांपासून प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक सुरू आहे. त्यासाठी अहमदाबाद येथील मनीष ब्रह्मभट आले होते. पण आपल्याला बैठकीत सहभागी करून घेतले नाही असे सांगत त्यांनी रस्त्यावर ठिय्या दिला..ब्रह्मभट म्हणाले की, आम्ही सगळे जण जंतरमंतर आंदोलनात सहभागी होतो. अभिजित आम्हाला लहान भावासारखा आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतल्यानंतर संघटनेची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी देशाच्या सर्व भागातील आणि आंदोलनात राहिलेल्या प्रमुख लोकांना बोलवायला हवे होते. .पण येथे आपल्या मित्रांना, भावांना सोबत घेतले जात आहे. त्यांना प्रवक्ते नेमले जात आहे. हे चुकीचे असल्याचे ब्रह्मभट म्हणाले. अंतर्गत लोकशाहीचे मूल्य पायदळी तुडवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यासंदर्भात आम्हाला अभिजीत दीपके यांची भेटही घेऊ दिली नसल्याचे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.