छत्रपती संभाजीनगर: शास्त्रीय संगीताचे शिक्षण देताना जवळीक साधणे, द्विअर्थी बोलणे, मद्याचा आग्रह करणे आणि शारीरिक संबंधाची मागणी आदी स्वरूपाची तक्रार विद्यार्थिनीने केल्यानंतर शास्त्रीय गायक आणि ‘ध्यास परफॉर्मिंग आर्ट्स’चा संगीत शिक्षक सचिन नेवपूरकर (वय ४७, रा. शिवनेरीनगर) याच्याविरोधात येथील जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात पोक्सो (बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंद झाला. पोलिसांनी त्याला सात नोव्हेंबरला ताब्यात घेतले होते. सध्या तो न्यायालयीन कोठडीत आहे..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.यासंदर्भात संबंधीत २२ वर्षीय तरुणीने तीन नोव्हेंबरला तक्रार दिली होती. या तक्रारीनुसार, ती सध्या मुंबईत शिक्षण घेते. तिच्या वडिलांच्या नोकरीमुळे तिचे प्राथमिक शिक्षण परराज्यात झाले आहे. नेवपूरकरची तिच्या कुटुंबीयांशी जुनी ओळख होती. त्यामुळे शास्त्रीय संगीताचे पूर्णवेळ शिक्षण घेण्यासाठी २०२० मध्ये तिला छत्रपती संभाजीनगर येथे पाठविले होते. .त्यानुसार, ती शिवनेरीनगर येथील नेवपूरकरच्या ‘ध्यास परफॉर्मिंग आर्ट्स’ संस्थेमध्ये शिक्षण घेत होती. सुरवातीचे एक वर्ष शिक्षण सुरळीत चालले. तक्रारीत संबंधित पीडितेने म्हटले आहे, की एप्रिल २०२२ मध्ये ती साडेसतरा वर्षांची (अल्पवयीन) असताना नेवपूरकरने तिच्याशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न सुरू केला. एकटीला सरावासाठी बोलावून स्पर्श करणे, द्विअर्थी बोलणे, असे प्रकार त्याने सुरू केले. .संस्थेच्या पुणे येथील शाखेत आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील दर्गा चौक परिसरातील घरी नेऊन तिच्याशी अश्लील वर्तन करून शारीरिक संबंधांची मागणी केली. करिअरचे नुकसान होईल, या भीतीने पीडितेने हा प्रकार कोणास सांगितला नाही. अखेर तिने पालकांना हा प्रकार सांगितला आणि जवाहरनगर पोलिसांत तक्रार दिली. पोलिस उपनिरीक्षक राधा लाटे तपास करीत आहेत.दरम्यान, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सात नोव्हेंबरला नेवपूरकर याला अटक करण्यात आली. सध्या तो न्यायालयीन कोठडीत असल्याची माहिती जवाहरनगर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक सचिन कुंभार यांनी दिली..जामीन फेटाळलाया प्रकरणात सचिन नेवपूरकर याने जामिनासाठी अर्ज केला होता. तो विशेष पोक्सो न्यायालयाने फेटाळला. विशेष न्यायाधीश शिल्पा एस. तोडकर यांनी २० नोव्हेंबरला हा आदेश दिला. अन्य काही विद्यार्थिनींनीही अशाच स्वरूपाचे आरोप केल्याचे तपासात समोर आले. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, आरोपपत्र दाखल झालेले नाही. संशयिताला जामीन दिल्यास पीडिता, साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची आणि पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची शक्यता न्यायालयाने व्यक्त केली. संशयितातर्फे ॲड. एन. एस. घाणेकर, सरकारतर्फे ॲड. डी. के. नागुला यांनी बाजू मांडली. पीडितेतर्फे ॲड. वायाळ-काळे यांनी काम पाहिले..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.शिव्या शिकवण्याचा प्रयत्न; मद्य घेण्यासाठी आग्रहमुंबई येथे रेकॉर्डिंगसाठी गेले असता नेवपूरकर याने मद्य घेण्याचा आग्रह केला. अठराव्या वाढदिवसाच्या आधीच हे करण्याचे त्याने तिच्याशी बोलताना सांगितले. यानंतर २०२२ मध्ये तो तिला पुण्यातील क्लासमध्ये घेऊन गेला. तेथे फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करूया, मला मित्र समज, असे म्हणत फ्रेंडशिप बॅंडही बांधला. यानंतर दर्गा चौक येथील घरी जबरदस्तीचा प्रयत्न केला. तो शिव्या शिकवण्याचाही प्रयत्न करीत असे, असे तक्रारीत म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.