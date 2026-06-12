Latur Farmer: मुख्यमंत्र्यांचा तातडीचा आदेश! ‘शेतकऱ्याला आवडेल तो बैल द्या’; जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना, आजारी बैल प्रकरणाची घेतली दखल..

सुशांत सांगवेलातूर : लातूर जिल्ह्यातील देवणी तालुक्यातील बोंबळी येथील शेतकरी काशिनाथ गायकवाड यांना मदत म्हणून सरकारने उपलब्ध करून दिलेला बैल हा आजारी असल्याने सरकारवर विविध स्तरातून टीकेची झोड उडाली. या घटनेची तातडीने दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘काशिनाथ गायकवाड यांना बाजारात नेणून त्यांना आवडेल तो बैल घेऊन द्या’, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांना शुक्रवारी (ता. १२) दिल्या. त्यामुळे गायकवाड यांना लवकरच नवा बैल उपलब्ध होणार आहे..MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...शेतकरी काशिनाथ गायकवाड यांचा एक बैल वीज कोसळून मृत्युमुखी पडला. त्यानंतर एका बैलाच्या जागी पत्नी हौसाबाई यांना औताला जुंपून गायकवाड हे शेतीची म शागत करत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. ही घटना पाहून राज्यभरातून हळहळ व्यक्त करण्यात आली. या घटनेची सरकारने दखल घेत पशुसंवर्धन विभागाने 10 जून रोजी तातडीने मदत म्हणून त्या शेतकऱ्याला एक बैल उपलब्ध करून दिला. मात्र, मदतीसाठी दिलेला हा बैल शेतातील मशागतीदरम्यान खाली बसला. .तो आजारी असल्याचेही निष्पन्न झाले. या घटनेचाही व्हीडिओ आता तितकाच व्हायरला झाला आहे. शेतकऱ्याला मदत मिळण्याऐवजी शेतकऱ्याला बैलाच्या उपचाराचा खर्च करावा लागत आहे. प्रशासनाने मदतीच्या नावाखाली आजारी बैल शेतकऱ्याला सोपवून फसवणूक केल्याची टीका सरकारवर आणि प्रशासनावर सुरू झाली आहे.दरम्यान, मुंबई येथे भारतीय जनता पक्षाची पत्रकार परिषद शुक्रवारी (ता. १२) आयोजित करण्यात आली होती. या पत्रकार परिषदेत लातूरच्या शेतकऱ्याला दिलेला बैल आजारी निघाला. त्यामुळे शेतकऱ्याची फसवणूक झाली, अशी चर्चा सुरू आहे, असा प्रश्न फडणवीस यांना विचारण्यात आला. .यावेळी बोलताना फडणवीस म्हणाले, चार दिवसांपूर्वी लातूरमधून अतिशय मन हेलावून टाकणारी बातमी आपल्या वाचायला मिळाली. लातूर जिल्ह्यातील एक भूमिहिन शेतकरी इतरांच्या शेतात जाऊन मशागत करतात. बटईने शेती करतात. त्यांचा बैल दगावल्याने एका बैलाच्या जागी पत्नीला औताला जुंपून ते मशागत करत होते. हे आपल्याला पहायला मिळाले. म्हणून मृत बैलाची नुकसान भरपाई देण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने दिली. शिवाय, मदतीसाठी एक बैलही दिला. पण, दिलेला बैल योग्य नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आता संबंधीत शेतकऱ्याला घेऊन बाजारात जा आणि त्यांना आवडेल तो बैल घेऊन द्या, अशा सुचना मी जिल्हाधिकाऱ्यांना आज दिल्या आहेत..हर्षवर्धन सपकाळ (प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस) : बैल मेल्यामुळे पत्नीला नांगराला जुंपण्याची वेळ आली. हा व्हिडिओ व्हायरल झाला. मग सरकार जागं झालं. मदतीसाठी एक बैल देण्यात आला. कॅमेरे आले, फोटो काढले गेले. जाहिराती करत सरकारच्या संवेदनशीलतेचा गाजावाजा सुरू झाला. पण एका दिवसातच तो बैल निकृष्ट निघाला आणि शेतातच कोसळला! ही मदत होती की बळीराजाच्या दुःखाची थट्टा?.Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर.विजय वडेट्टीवार (काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते) : लातूर जिल्ह्यात एक शेतकरी दांपत्य स्वतः नांगर ओढतानाची बाब पुढे आली. खरंतर शेतकऱ्यांवर अशी वेळ येते याची सरकारला शरम वाटायला हवी, पण सरकारने या शेतकरी दांपत्याला एक बैल दिला. हा बैल दिल्यानंतर छान फोटोसेशन केले. सरकार शेतकऱ्याप्रती किती संवेदनशील आहे, याचे क्रेडिट घेतले गेले. पण हा बैल आजारी निघाला. आता त्या बैलाच्या उपचारांचा खर्च करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. शेतकऱ्यांबाबत असलेली सरकारची अनास्था पुन्हा एकदा दिसून आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.