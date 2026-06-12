मराठवाडा

Latur Farmer: मुख्यमंत्र्यांचा तातडीचा आदेश! ‘शेतकऱ्याला आवडेल तो बैल द्या’; जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना, आजारी बैल प्रकरणाची घेतली दखल..

Collector directed to help farmer choose bullock of his preference: आजारी बैल प्रकरणावरून सरकारवर टीकेची झोड; फडणवीसांचा जिल्हाधिकाऱ्यांना नवा बैल देण्याचा तातडीचा आदेश
‘Let the Farmer Choose His Bullock’: CM Issues Fresh Orders After Viral Video

‘Let the Farmer Choose His Bullock’: CM Issues Fresh Orders After Viral Video

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सुशांत सांगवे

लातूर : लातूर जिल्ह्यातील देवणी तालुक्यातील बोंबळी येथील शेतकरी काशिनाथ गायकवाड यांना मदत म्हणून सरकारने उपलब्ध करून दिलेला बैल हा आजारी असल्याने सरकारवर विविध स्तरातून टीकेची झोड उडाली. या घटनेची तातडीने दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘काशिनाथ गायकवाड यांना बाजारात नेणून त्यांना आवडेल तो बैल घेऊन द्या’, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांना शुक्रवारी (ता. १२) दिल्या. त्यामुळे गायकवाड यांना लवकरच नवा बैल उपलब्ध होणार आहे.

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