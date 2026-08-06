प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर आता CJP ची नवी लढाई; अभिजीत दिपकेंची मोठी घोषणा, नेमका काय प्लॅन? सरकारचं टेन्शन वाढणार?

छत्रपती संभाजीनगर : कॉक्रोच जनता पार्टीने (CJP) छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकार परिषद घेत आपल्या पुढील आंदोलनाची दिशा स्पष्ट केली. पक्षाचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी सप्टेंबरपासून देशभरात ‘क्या बोलती पब्लिक’ ही जनसंपर्क मोहीम राबविण्याची घोषणा केली. या मोहिमेद्वारे नागरिकांच्या समस्या, अपेक्षा आणि प्रश्न थेट जाणून घेतले जाणार असून शिक्षण, बेरोजगारी, न्यायव्यवस्था, लोकशाही संस्था आणि माध्यमांची भूमिका या मुद्द्यांवर पक्ष अधिक आक्रमकपणे भूमिका मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..पत्रकार परिषदेत बोलताना दिपके यांनी दावा केला की, "धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या आंदोलनातून आम्ही सरकारला झुकवले. तो केवळ एका मंत्र्याचा राजीनामा नव्हता, तर नागरिकांच्या मनातील भीती संपवण्याचा तो मोठा विजय होता." आता देशातील नागरिक प्रश्न विचारण्यासाठीच नव्हे, तर गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..कॉक्रोच जनता पार्टीची विचारधारा संविधानावर आधारित असल्याचे सांगताना दिपके म्हणाले की, पक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या भारताच्या संकल्पनेवर विश्वास ठेवतो. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्याय हीच पक्षाची मूलभूत तत्त्वे असतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.'क्या बोलती पब्लिक' मोहिमेअंतर्गत पक्षाचे कार्यकर्ते देशभर दौरा करून नागरिकांशी संवाद साधणार आहेत. "आज अनेक राजकीय पक्ष लोकांपासून दूर गेले आहेत. देशातील ६५ टक्के लोकसंख्या ही ३५ वर्षांखालील आहे, मात्र त्यांच्या शिक्षण, रोजगार आणि भविष्याबद्दल कोणीही गंभीरपणे बोलत नाही. सरकारचे लक्ष केवळ हिंदू-मुस्लिम राजकारणावर आहे," अशी टीका दिपके यांनी केली..Delhi Terror Plot: Cjp आंदोलनावर होणार होता दहशतवादी हल्ला, पंजाब पोलिसांनी उघड केले module.पक्षाचा पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा शिक्षण सुधारणा असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या शिक्षणाचा खर्च सामान्य कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर गेला असून शाळांपासून महाविद्यालयांपर्यंत फी आणि कोचिंगचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे पालकांवर आर्थिक ओझे पडत असून शिक्षण हा अधिकार न राहता व्यवसाय बनल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्रत्येक मुलाला डॉक्टर, अभियंता किंवा शास्त्रज्ञ होण्याची संधी आर्थिक अडचणींशिवाय मिळाली पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.यासोबतच बेरोजगारी हा देशातील सर्वात मोठा प्रश्न असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. उच्चशिक्षित युवकांना अपेक्षित नोकऱ्या मिळत नसून अनेकांना मजबुरीने झोमॅटो किंवा स्विगीसारख्या डिलिव्हरी सेवांमध्ये काम करावे लागत आहे. "कोणत्याही युवकाचे हे स्वप्न नसते, पण परिस्थिती त्यांना तसे करण्यास भाग पाडते," असे दिपके म्हणाले. जंतर-मंतरवरील आंदोलनात केवळ विद्यार्थी नव्हते, तर मोठ्या संख्येने बेरोजगार युवकही सहभागी झाले होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले..दिपके यांनी न्यायव्यवस्था, माध्यमे आणि लोकशाही संस्थांवरही प्रश्न उपस्थित करत सामान्य नागरिकांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली. सरकारला जबाबदार धरण्यासाठी स्वतंत्र माध्यमे आणि मजबूत संस्था आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.यावेळी पक्षाचे नेते सौरव दास यांनी कॉक्रोच जनता पार्टीची सदस्य नोंदणी मोहीम सुरू करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी पक्षाशी जोडावे, असे आवाहन त्यांनी केले. सप्टेंबरमध्ये सुरू होणाऱ्या ‘क्या बोलती पब्लिक’ मोहिमेद्वारे देशभरातील नागरिकांचे प्रश्न ऐकून त्यावर व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा पक्षाचा निर्धार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..Abhijit Dipke Farmer Protest : अभिजीत दिपके आता शेतकरी आंदोलनात सामिल होणार; शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आम्ही कायम सोबत असल्याचा दिला विश्वास.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.