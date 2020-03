दिल्लीतील कार्यक्रमाचे कनेक्शन उस्मानाबादेत

उस्मानाबाद : दिल्लीतील एका धार्मिक कार्यक्रमाचे कनेक्शन थेट उस्मानाबाद जिल्ह्यापर्यंत पोहचले आहे. जिल्हा प्रशासनाने ‘त्या‘ आठ नागरिकांचा तपास सुरू केला असून, त्यांची तपासणी करून त्यांना विलगीकरण कक्षात ठेवले जाणार आहे. दिल्ली येथे एका धार्मिक कार्यक्रमानंतर अनेक नागरिक कोरोणाबाधीत झाल्याचे उघडकीस आले आहे. बाधीतांच्या संपर्कात आलेल्या प्रत्येक नागरिकाचा शोध घेतला जात आहे. अशा बाधीत नागरिकांच्या संपर्कामध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आठ नागरिकांचा समावेश असल्याची माहिती प्रशासनाला मिळाली आहे. त्या आठ व्यक्तींचा शोध जिल्हा प्रशासनाने सुरू केला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातही कोरोणाचे लोन पसरण्याचा धोका वर्तविला जात आहे. त्यासाठी प्रशासन सतर्क झाले असून अशा नागरिकांची शोध मोहिम गल्ली, गावात सुरु झाली आहे. हे सर्व नागरिक विविध तालुक्यातील असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे संबंधीत गावात जावून प्रशासन ‘त्या‘ नागरिकांचा शोध घेत आहे. त्यांचा शोध घेतल्यानंतर त्यांची ही तपासणी केली जाणार आहे. सर्दी, खोकला, ताप अशी काही लक्षणे आढळली तर त्यांच्यावर पुढील उपचार केले जातील. दरम्यान, कोरोणा संसर्गाची लक्षणे दिसून न आल्यास त्यांना विलगीकरण कक्षात ठेवले जाणार आहे. शिवाय दिल्लीहून आलेल्याच्या संपर्कात असलेल्या सर्वांची तपासणी होणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने त्यासाठी कसून तपासणी सुरु केली आहे. प्रशासनाचा सतर्कतेचा आदेश

जिल्ह्यातील काही नागरिकांचा संपर्क दिल्लीतील नागरिकांशी झाल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. प्रशासनाने यावर प्रभावी उपायोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ज्या भागात हे नागरिक आले आहेत. त्याभागातील नागरिकांना घराबाहेर फिरण्यास सक्त मनाई केली आहे. शिवाय जिल्ह्यातही नागरिकांनी संचारबंदीचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे. शोध सुरू

आठपैकी दोघेजण अद्यापही दिल्लीतच असल्याची माहिती समोर आली आहे. तर एका जणाचे दोन मोबाईल क्रमांक असल्याने त्यांचेही नाव दोन वेळा यादीत समाविष्ट झाले आहे. तर उर्वरीत नागरिकांचा शोध सुरू असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकीत्सक डॉ. राजाभाऊ गलांडे यांनी दिली आहे. सर्व तहसीलदारांना याबाबत सुचना दिल्या आहेत. त्यानुसार पुढील कार्यवाही सुरू झाली आहे. ‘त्या‘ आठ नागरिकांचा शोध प्रशासन घेत आहे. त्यांचा शोध घेतल्यानंतर त्यांना क्वारंटाईन कक्षात ठेवले जाईल.

- राजेंद्र खंदारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद

