DJ Testing Near Counting Center Row : मतमोजणी केंद्राजवळ डीजेची 'टेस्टिंग' करणे पडले भलतेच महागात! कानठळ्या बसवणारा आवाज घुमताच विभागीय आयुक्तांचा थेट दणका, वाहन थेट पोलीस ठाण्यात

पदवीधर मतदारसंघाच्या मतमोजणी केंद्राभोवती कडक सुरक्षा आणि शांतता राखण्याचे सक्त आदेश असताना, चाचणीच्या (Testing) नावाखाली मोठ्या आवाजात डीजे वाजवणाऱ्या ऑपरेटरला प्रशासनाने जोरदार दणका दिला आहे. .मतमोजणीच्या अत्यंत संवेदनशील वातावरणात अचानक कानठळ्या बसवणारा आवाज घुमल्याने विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी या प्रकाराची तात्काळ गंभीर दखल घेतली. कोणतीही तमा न बाळगता आयुक्तांनी थेट जागेवरच डीजे बंद करून संबंधित वाहन जप्त करण्याचे कडक आदेश पोलिसांना दिले..Raj Thackeray Karjat tree cutting visit : "गुजरातमधल्या एका कंपनीसाठी हा सारा खटाटोप!"; कर्जतच्या जंगलात स्वतः उतरताच राज ठाकरेंचा सरकारवर थेट वार, सभेत तोफ धडाडणार!.आयुक्तांच्या आदेशानंतर सिडको एमआयडीसी पोलिसांनी तातडीने धाव घेत संबंधित डीजेचे वाहन ताब्यात घेतले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे..मतमोजणी कक्षापर्यंत पोहोचला आवाजपदवीधर मतदारसंघाच्या मतमोजणीदरम्यान राजकीय चुरस शिगेला पोहोचलेली असताना, निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार मतमोजणी केंद्राच्या ठरावीक परिघात लाऊडस्पीकर किंवा डीजे वाजवण्यास सक्त मनाई करण्यात आली होती. असे असतानाही, केंद्रापासून अवघ्या काही अंतरावर एका डीजे चालकाने साऊंड सिस्टिमची 'चाचणी' घेण्याच्या बहाण्याने मोठ्या आवाजात गाणी वाजवण्यास सुरुवात केली. मतमोजणी केंद्राच्या शांततेत अचानक बेस आणि मोठ्या आवाजाचे हादरे बसू लागल्याने सुरक्षा यंत्रणांची एकच धावपळ उडाली..महाराष्ट्राची एकमेव लेणी... जिथून दिसतो अथांग समुद्र!.क्षणाचाही विलंब न लावता कारवाईचे आदेशमतमोजणीच्या कामात व्यस्त असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या आणि स्वतः विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्या कानावर हा आवाज पडताच त्यांनी तात्काळ पोलिसांना पाचारण केले. निवडणूक आचारसंहिता आणि ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या या प्रकारावर तीव्र संताप व्यक्त करत, आयुक्तांनी पोलिसांना संबंधित डीजे तत्काळ बंद पाडून वाहन जप्त करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले..वाहन पोलीस ठाण्यात जमाआयुक्तांचे आदेश मिळताच एमआयडीसी सिडको पोलीस ठाण्याच्या पथकाने घटनास्थळी धडक दिली. पोलिसांनी मोठ्या आवाजात सुरू असलेला डीजे तातडीने बंद पाडला आणि साऊंड सिस्टिमसह संपूर्ण वाहन ताब्यात घेऊन थेट पोलीस ठाण्यात जमा केले. संवेदनशील ठिकाणी विनापरवानगी डीजे वाजवून शांतता भंग केल्याप्रकरणी वाहन मालक आणि चालकावर कायदेशीर कारवाई सुरू असून, मतमोजणी संपेपर्यंत अशा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक पावले उचलली जातील, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.