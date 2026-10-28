मराठवाडा

DJ Testing Near Counting Center Row : मतमोजणी केंद्राजवळ डीजेची 'टेस्टिंग' करणे पडले भलतेच महागात! कानठळ्या बसवणारा आवाज घुमताच विभागीय आयुक्तांचा थेट दणका, वाहन थेट पोलीस ठाण्यात

Divisional Commissioner G Srikant strict action : मतमोजणीच्या संवेदनशील वातावरणात चाचणीच्या नावाखाली मोठा आवाज; आयुक्तांनी जागेवरच दिले वाहन जप्तीचे आदेश, सिडको पोलिसांची धडक कारवाई
Administration gives strong blow to DJ player outside counting centre

Administration gives strong blow to DJ player outside counting centre

Sakal

विनयन वाघमारे
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पदवीधर मतदारसंघाच्या मतमोजणी केंद्राभोवती कडक सुरक्षा आणि शांतता राखण्याचे सक्त आदेश असताना, चाचणीच्या (Testing) नावाखाली मोठ्या आवाजात डीजे वाजवणाऱ्या ऑपरेटरला प्रशासनाने जोरदार दणका दिला आहे.

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