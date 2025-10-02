Manoj Jarange: दसरा मेळाव्याआधी राधाकृष्ण विखे पाटलांनी फोन का केला? संपूर्ण किस्सा सांगत मनोज जरांगेंनी समाजावर नवे काम सोपवले

बीडमधील नारायणगडावर मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी दसरा मेळावा घेतला. यावेळी मराठा बांधवांनी मोठी गर्दी केली होती. नारायणगडावर मनोज जरांगे रुग्णवाहिकेतून आले. त्यानंतर मराठा समाजाशी संवाद साधला आहे. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारवर मोठा घणाघात केला आहे. तसेच मराठा समाजाला आवाहन केले आहे. तसेच पुढील आंदोलनाविषयी मोठं वक्तव्य केले आहे. .यावेळी बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले की, प्रत्येक क्षेत्रात आपली मुलं गेली तर तो आपल्यासाठी आधार होईल. सगळे बोगस लोक आरक्षण घेऊन प्रशासनात बसले आहेत. सत्ता असो किंवा नसो पण पण प्रशासनात आपली मुलं असतील तर आपलीच काम होतील. म्हणून आजपासून एक गोष्ट लक्षात ठेवा आपल्याला प्रशासनात आपली मुले घालवायची आहेत. आपल्या मुलामुलींना प्रत्येक क्षेत्रात अधिकारी करायचे आहे. तुम्हीच शासक बना. म्हणजे कुणाला फोन करायची गरज नाही. .Manoj Jarange Dussehra Melava : ''ओला दुष्काळ जाहीर करा, हेक्टरी ७० हजार अन् संपूर्ण कर्जमुक्ती द्या'' ; जरांगेंची सरकारकडे मोठी मागणी.प्रशासनात सगळे त्यांचे बसले आहेत. तर आपले दारात फेरे घालत आहेत. पण तुमच्या डोक्यातली दया-माया जात नाही आहे. तुमच्या डोक्यात किडे पडले आहे. एखाद्याने आपल्या जातीचा अपमान केला तर त्याला मरेपर्यंत झटका देत राहायचा. तुम्हाला कडवट बनावं लागेल. नेते निवडणुकीच्या आधी आपल्याला डिवचतात. नंतर मी उत्तर देतो. पण मी उत्तर दिल्यानंतर तीन ते चार महिने गप्प बसतात. नंतर ते एक शब्द असा बोलतात तो आपल्या काळजाला लागतो. जसं की गुलामीचं गॅझेट बोलणारी माकडं, असं मनोज जरांगे म्हणाले आहेत..ते म्हणाले की, गुलामीचं गॅझेट बोलायचं आणि तीन चार महिने गप्प बसायचं. आमचं गुलामीचं गॅझेट तर इंग्रज तुमच्या घरात राहत होता का? यासाठी कुणाला तुच्छ लेखायचं नाही. आता मी तुम्हाला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा सांगतो. मला सात ते आठ दिवसांपूर्वी राधाकृष्ण विखे पाटलांचा फोन आला होता. ते विचारत होते की, हैदराबाद गॅझेट आणि सातारासाठी तुम्ही दसऱ्याला पुन्हा आंदोलनाची घोषणा करणार आहात का? मी बरेच प्रयत्न केल्यानंतर तो जीआर कॅबिनेटने काढला आहे. पण कोणता जीआर कॅबिनेट काढतो? असा सवाल जरांगेंनी उपस्थित केला आहे. .मनोज जरांगे म्हणाले की, जर उपसमितीने काढला तर त्या उपसमितीला काढण्याचा अधिकार आहे की नाही, हे ही बघावं लागतं. त्यामुळे विखे पाटलांनी सांगितलं की, गावागावात समित्या स्थापन करायच्या आहेत. शिबिरेही घ्यायची राहिली आहेत. काहींच्या लक्षात येत आहे पण काहींच्या लक्षात नाही येत. मी म्हणलं ठीक आहे. ते म्हणाले जीआरप्रमाणे मराठ्यांना आरक्षण दिले जाईल. मी म्हटलं मग मिडियात बोलू का? ते म्हणाले बोला. पण आताच आपण घोषणा करणार होतो, पण मला वाटलं थोडं अजून थांबू. ते म्हणलेत गॅझेटप्रमाणे देतो. पण आता मी तुम्हाला काम सांगतो, ते फक्त तुम्ही करा, असं म्हणत मनोज जरांगेंनी समाजातील लोकांना मोठे आवाहन केले आहे..Manoj Jarange : निजामाचं गॅझेट स्वीकारलं म्हणता मग तुम्ही इंग्रजांच्या परिवारातले आहात का ? मनोज जरांगेंना राग अनावर, जीभ घसरली?.ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रात सारखे आडणाव असणाऱ्या लोकांचे कुणबी प्रमाणपत्र निघाले असले तर त्याचे शपथपत्र घेऊन मराठवाड्यातील लोकांनी अर्ज दाखल करा. ज्याच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र असेल तर त्याला फोन करा. जर आडणाव सारखं आढळलं तर ते तुमची भावकी आहे. तुमचे आणि त्याचे नातेसंबंध आहेत. तुमचे आणि त्यांचे कुळ एकच आहे. मला दिवाळीपर्यंत तुम्ही अर्ज केलेले पाहिजेत. जर नाही दिले तर तुम्ही अंतरवालीमध्ये या. मग मी आणि अधिकारी बघून घेऊ. ज्याच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र आहे त्याच्याकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घ्या. प्रतिज्ञापत्र लिहून घेत अर्ज सादर करायचे आहेत. सेतू केंद्रातून स्थानिक चौकशी अहवाल अर्ज घ्यायचा. त्यावरील कागदपत्र जमा करायचे आणि तहसिलदार कार्यालयात जमा करायचे. तिथे अर्ज भरून घ्यायचे, असं त्यांनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.