Manoj Jarange: दसरा मेळाव्याआधी राधाकृष्ण विखे पाटलांनी फोन का केला? संपूर्ण किस्सा सांगत मनोज जरांगेंनी समाजावर नवे काम सोपवले

Dasara Melava Manoj Jarange Speech: मनोज जरांगेंनी आज नारायणगडावर दसरा मेळावा घेतला आहे. यावेळी त्यांनी आक्रमक भाषण केले आहे. तसेच पुढील आंदोलनाबाबतची दिशा सांगितली आहे.
बीडमधील नारायणगडावर मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी दसरा मेळावा घेतला. यावेळी मराठा बांधवांनी मोठी गर्दी केली होती. नारायणगडावर मनोज जरांगे रुग्णवाहिकेतून आले. त्यानंतर मराठा समाजाशी संवाद साधला आहे. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारवर मोठा घणाघात केला आहे. तसेच मराठा समाजाला आवाहन केले आहे. तसेच पुढील आंदोलनाविषयी मोठं वक्तव्य केले आहे.

