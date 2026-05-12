Youth Drowning Case: डावरगाव तलावात भीषण दुर्घटना; पोहण्यासाठी गेलेला 19 वर्षीय तरुण बेपत्ता, दोघे वाचले, नेमकं काय घडलं!

अंबड : जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील डावरगाव येथील तलावात अंबड शहरातील पाचोड मार्गावरील शिंदेनगर येथील चार ते पाच मित्र पोहण्यासाठी गेले होते. यातील एक तरुण पाण्यात बुडाल्याने तो दिवसभर सापडला नाही. .याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, शहरातील शिंदेंनगर येथील चार ते पाच मित्र सोमवारी (ता.11) दुपारी दोन वाजेच्या सुमारास शहरालगत असलेल्या डावरगाव येथील तलावात पोहण्यासाठी गेले होते. तलावात उतरल्यानंतर त्यातील तिघे पाण्यात बुडू लागले.हे लक्षात येताच सोबतचे मित्र व तलाव परिसरातील ग्रामस्थ, शेतकरी,पशुपालकांनी तात्काळ धाव घेतली. .तलावात उतरून दोघांना सुखरूप पाण्यातून बाहेर काढले. मात्र यातील राजेंद्र शिंदे (वय 19) वर्ष तलावात बेपता झाला.या घटनेची माहिती अंबड शहरात समजली.त्यावेळी शहरातील नगरसेवक गंगाधर वराडे यांच्यासह नागरिकांनी धाव घेतली. बचाव कार्यासाठी अंबड नगर पालिकाच्या बचाव कार्याला पाचारण करण्यात आले. .दुपारी चार वाजता तलावात बुडालेल्या राजेंद्र शिंदे या तरुण युवकाचा शोध घेण्यासाठी पालिकेचे पथक व ग्रामस्थ, शेतकरी व पशुपालक शोध घेण्यासाठी तलावात उतरून शोध कार्य सुरू केले. सायंकाळी सात वाजेपर्यंत बुडालेल्या राजेंद्र शिंदे याचा शोध घेण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न करण्यात आले.परंतु शोध लागला नाही.सायंकाळी अंधार झाल्याने शोध मोहीम थांबविण्यात आली होती. मात्र मंगळवारी (ता.12) सकाळपासून हि शोध मोहीम सुरू करण्यात आली. .नगर पालिकेच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या शोध पथकात सुरक्षा पथकाचे अधिकारी पी. एल. शिंदे, अमर खरात,विनोद खरात, अफसर सय्यद, कुंदन खरात, यशवंत कारके, नगरसेवक गंगाधर वराडे, प्रसाद वाघ,जाकेर डावरगावकर, विष्णु शिंदे, शिवाजी शिंदे, विकास शिंदेसह आदी मदत कार्यासाठी पुढे सरसावले आहे..कडक उन्हाळ्याचे दिवस सुरू आहे. उष्णतेचे प्रमाण वाढत चालल्याने अंगाची लाही लाही होत आहे.यामुळे शहरासह ग्रामीण भागातील तरुण युवक विहीर, शेततळे, पाझर तलाव, साठवण तलाव,बारव यामधील थंडगार पाण्यात पोहण्यासाठी जातात.मात्र अनेकांना पाण्यात पोहता येत नसल्याने पाण्यात बुडून दुर्दैवी घटना घडण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. प्रत्येक तरुण युवकांनी पोहता 4येत नसेल तर पाण्यात उतरण्याचे टाळावे. जेणे करून आपल्याला सुरक्षितता मिळण्यास खऱ्या अर्थाने मदत होईल.