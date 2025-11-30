Nanded News : लखा इब्राहिमपूर भागात बिबट्या सदृश्य प्राणी दिसल्याने गावकरी भितिच्या सावटाखाली; वनविभाग अलर्ट मोडवर!

देगलूर : देगलूर तालुक्यातील इब्राहिमपूर शिवारात जेसीबी चालकास बिबट्या आढळल्याची माहिती मिळाल्यानंतर या भागात शोधमहीम राबविण्यात आली होती. परंतु त्या परिसरात दिसला नसला तरी दुसऱ्या दिवशी लक्खा परिसरातील शेतकऱ्यांना तो आढळून आल्याची ही माहिती प्राप्त झाली आहे . दरम्यान ता. २९ रोजी कुष्णुर एमआयडीसी येथे बिबट्याने एका कंपनी कामगार व वन विभागातील एका कर्मचाऱ्यावर हल्ला केल्यानंतर देगलूर भागातील शेतकरी धास्तावले आहेत . वनपरिक्षेत्र कार्यालयातील कर्मचारी बिबट्याचया शोध मोहिमेसाठी परिश्रम घेत आहेत. लख्खा येथे ता. २९ रोजी सकाळी शिवाजी रामचंद्र कटकुले हे शेतकरी शेतातील पिकांना पाणी देण्यासाठी गेले असताना त्यांना बिबट्या सदृश्य प्राणी आढळल्याची माहिती त्यांनी वन कर्मचाऱ्यांना दिली..तालुक्यातील वन्नाळी , लख्खा , शहापूर, चैनपूर सुजायतपूर, अंतापुर , आदी परिसरात मोबाईल व्हॅन द्वारे वनविभागातर्फे बिबट्याच्या मुक्त संचाराच्या पार्श्वभूमीवर सतर्क राहण्याच्या सूचना गावकऱ्यांना दिल्या आहेत . वनाळी शिवारातील एका शेतात बिबट्यासारख्या प्राण्याचे पगमार्क (ठसे) दिसून आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी ही माहिती त्यांनी वन कर्मचाऱ्यांना दिली. वनरक्षक सहदेव दोसलवार यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. बिबट्याच्या पगमार्कचे नमुने घेऊन वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रयोग शाळेत पाठवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. .मोखाड्यात बिबट्या आला रे!.ग्रामीण भागातील नागरिकांनी बिबट्या आढळून आल्यास तात्काळ वन विभागाशी संपर्क साधावा , शक्यतो रात्री एकटे बाहेर पडणे टाळा, शेतकऱ्यांनी गोठ्यातील जनावरांची काळजी घ्या, लहान मुलांना सतर्क करा , असे आवाहन वन विभागातर्फे करण्यात आले आहे. आम्हाला लखा , इब्राहिमपूर येथून बिबट्या सदृश्य प्राणी दिसल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांनी केलया असून त्या संदर्भात शोधमोहीम वन विभागातील कर्मचारी करीत असल्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्री देवकते यांनी सकाळशी बोलताना सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.