Nanded News : लखा इब्राहिमपूर भागात बिबट्या सदृश्य प्राणी दिसल्याने गावकरी भितिच्या सावटाखाली; वनविभाग अलर्ट मोडवर!

Leopard Sighting : लख्खा–इब्राहिमपूर परिसरात बिबट्या सदृश्य प्राणी दिसल्याने ग्रामीणांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वनविभागाने शोधमोहीम हाती घेत ग्रामीणांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
अनिल कदम
देगलूर : देगलूर तालुक्यातील इब्राहिमपूर शिवारात जेसीबी चालकास बिबट्या आढळल्याची माहिती मिळाल्यानंतर या भागात शोधमहीम राबविण्यात आली होती. परंतु त्या परिसरात दिसला नसला तरी दुसऱ्या दिवशी लक्खा परिसरातील शेतकऱ्यांना तो आढळून आल्याची ही माहिती प्राप्त झाली आहे . दरम्यान ता. २९ रोजी कुष्णुर एमआयडीसी येथे बिबट्याने एका कंपनी कामगार व वन विभागातील एका कर्मचाऱ्यावर हल्ला केल्यानंतर देगलूर भागातील शेतकरी धास्तावले आहेत . वनपरिक्षेत्र कार्यालयातील कर्मचारी बिबट्याचया शोध मोहिमेसाठी परिश्रम घेत आहेत. लख्खा येथे ता. २९ रोजी सकाळी शिवाजी रामचंद्र कटकुले हे शेतकरी शेतातील पिकांना पाणी देण्यासाठी गेले असताना त्यांना बिबट्या सदृश्य प्राणी आढळल्याची माहिती त्यांनी वन कर्मचाऱ्यांना दिली.

